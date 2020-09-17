Российский истребитель перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем

Российский истребитель перехватил два бомбардировщика ВВС США над акваторией Берингова моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

«Семнадцатого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их над акваторией Берингова моря.

«После удаления американских самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что нарушения госграницы России американскими бомбардировщиками не допущено.

Напомним, во вторник российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями.

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