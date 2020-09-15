Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями

Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

«Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингова и Охотского морей», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Беренгова моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель. Чтобы ее опознать и не допустить нарушения границы, в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», – добавляется в сообщении.

Напомним, в понедельник российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем.

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