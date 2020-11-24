Эсминец ВМС США нарушил российскую границу

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил эсминец американских ВМС, который зашел за линию государственной границы России на два километра, сообщили в Минобороны.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», – говорится в сообщении.

Вошедший в территориальные воды России эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы на два километра, передает РИА «Новости».

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод», – добавляется в сообщении.

В ведомстве добавили, что «после полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал».

БДК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля. В этот район направлен корвет ТОФ «Совершенный».

В конце октября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции «Мираж-2000». До этого российские истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем.