Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

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26 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как сложится судьба высланных из российских посольств на Западе

В бывшую страну пребывания высланному дипломату лучше уже не возвращаться Dana Kesnerova/XinHua/Global Look Press
За последние годы западные страны выслали десятки российских дипломатов и разведчиков, работавших под прикрытием. Насколько серьезным ударом подобная процедура становится для жизни и карьеры этих людей, чем может помочь им в этой ситуации Родина – и по каким лекалам потом складывается их судьба? Подробности...
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Президент Чехии сделал неожиданный ход в конфликте с Россией

Как подчеркнул Земан, какие-либо доказательства и свидетельства в пользу «российского следа» во взрывах в Врбетице отсутствуют Vit Simanek/Global Look Press
Специальное обращение президента Чехии Милоша Земана вызвало скандал на родине. Главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице». Изначально от Земана ожидали совсем другого – того, что он подпишется под всеми обвинениями к России, но президент рассудил иначе. С чем это связано и чего ожидать от Праги теперь? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот. Подробности...

Британия рвется в лидеры

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям. Подробности...
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МИД меняет правила игры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала. Подробности...
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    Юрий Алексеев

    Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		26 апреля 2021, 09:28

    В центре Риги начались эпические земляные работы, срывают железнодорожную насыпь в районе вокзала. Разворачивается первый этап стройки века – грандиозной магистрали Rail Baltica Таллин – Рига – Вильнюс – Варшава. С толерантной европейской колеёй в 1435 мм. В отличие от советской тоталитарной – 1520 мм.

    Проект связать железнодорожным сообщением столицы «прибалтийских тигров» – Эстонии, Латвии и Литвы с Европой в виде Варшавы родился на заре XXI века, ещё до вступления этих великих государств в Евросоюз. Собственно, железнодорожное сообщение между этими городами существовало ещё со времён царя-батюшки. И вполне себе работало.

    Но дело в том, что на территории балтийских стран со времён Российской империи железнодорожная колея была широкая, российская. И до сих пор такая. То есть, чтобы переезжать в Европу на поезде, требовалась смена вагонных тележек на границе с Польшей. А это долго, и главное – обидно. Мы, дескать, уже в Европе, а вагонные тележки – российские.

    И вот завертелась 20 лет назад тема: надо построить вдоль Балтийского моря наш прибалтийский «гиперлуп». Чтобы летали по нему поезда на скорости 300+ км/час. От Таллина до Риги – час. От Риги до Вильнюса – час. От Вильнюса до Варшавы – два часа. А там уж – Берлин, Париж, Лондон, Рим – рукой подать. Евросоюз подумал и сказал: а почему бы нет? Рисуйте проект, денег выделим – 85%, остальное добавите сами. И началось рисование проекта. Назвали его Rail Baltica.

    Рисовали без малого 15 лет. В процессе рисования горячие эстонские, латышские и литовские братья раз десять переругались. Никак не могли договориться насчёт маршрута. Литовцы хотели, чтобы гиперлуп непременно проходил через их столицу Вильнюс. А прижимистые латыши с эстонцами настаивали, чтобы через Каунас. Дескать, Вильнюс – на отшибе, а это крюк в 150 километров. В конце концов договорились: транзитные поезда пойдут через Каунас, а на столицу Литвы пустят ответвление, специальную электричку.

    Фото: Salacgrīvas novads/YouTube

    Но это мелочи. Два года назад грянул серьёзный скандал. Счётная палата Евросоюза обнаружила в финансовой части проекта явные подтасовки. Во-первых, за время рисования красивых картинок скоростных поездов бюджет проекта вырос с 2,7 млрд евро до 5,8 млрд евро – и, по прогнозам, вырастет ещё в два раза. Во-вторых, оказалось, что в бюджете вообще не была учтена стоимость подвижного состава. Зато экономический эффект был накручен до невероятных небес – до 16 млрд евро. Там даже был учтён «ущерб от 400 сохраненных жизней людей», которые при отсутствии «Балтийского гиперлупа» непременно погибнут, путешествуя между этими странами на автобусе или в автомобиле. Счётная комиссия ЕС, слегка пересчитав, констатировала, что вместо прибыли в 16 млрд будут убытки в 4 млрд.

    Далее по технике: красиво было на бумаге, но забыли про прибалтийские овраги. Сначала рисовался полный «гиперлуп» со скоростью 300+ км/час. Потом скорость снизили до 250. Потом – до 160. Потом скорректировали до 120 на отдельных участках. И время перемещения между столицами великих балтийских государств как-то печально увеличилось почти до автомобильного.

    Посчитал и я. Вот смотрите: в доковидную докарантинную эпоху между Таллином и Вильнюсом (через Ригу) ежедневно курсировало около 20 междугородных автобусов в сутки. То есть при средней наполняемости 30–35 пассажиров на машину между этими городами в сутки перемещаются (в одну сторону) максимум 700 пассажиров. А что такое 700 пассажиров? Это две обычных электрички. Одна утром, вторая вечером. Ну, пусть три, третья – в обед. Как вы думаете, смогут три не шибко скоростные электрички в сутки принести доход в 16 млрд евро, как обещано в проекте? Не смейтесь.

    Возможно, между Таллином, Ригой и Вильнюсом существует огромный автомобильный трафик, который перехватят эти не очень скоростные поезда? Вовсе нет. Границы этих стран пересекает от силы одно авто в минуту. Единственно, бывают периоды, когда трансграничное движение нарастает – в пятницу вечером, и конкретно – между Эстонией и Латвией. Секрет в том, что в Латвии акциз на алкоголь заметно ниже, чем в Эстонии. А прямо на границе со своей стороны латыши построили огромный алкогольный «аутлет». Туда эстонцы традиционно ездят затариваться водочкой накануне выходных. Эстонцы очень любят водочку.

    Возможно, между балтийскими государствами существует огромный товарооборот? С миллионами тонн грузов? И эти грузы можно будет пустить по новой ЖД? Тоже нет. В этих богоспасаемых странах практически нет никакой промышленности и полезных ископаемых. Возить нечего. Все сколько-нибудь заметные грузы в Таллинский, Рижский и литовский Клайпедский порт испокон веков шли из России. А этот маршрут – не с севера на юг, а с востока на запад, гиперлуп с европейской колеёй для него не нужен. Впрочем, транзит из России в прибалтийские порты уже тоже почти закончился.

    И, как уже было сказано, между столицами Эстонии, Латвии и Литвы железная дорога таки есть. С российской шириной колеи, не слишком скоростная, но какая разница для грузовых перевозок, два или три часа пути? И она практически не задействована, возить нечего. А пассажирские поезда вообще перестали ходить ещё в 1990-х. Между этими «балтийскими тиграми» нет ни заметного туризма, ни какой-либо деловой активности. Да и сами эти страны за время независимости от СССР уменьшились в своём населении в 1,5–2 раза. И продолжают уменьшаться.

    Так для чего же Евросоюз решил-таки финансировать строительство скоростной ЖД-магистрали с «европейской» колеёй в своих вымирающих балтийских провинциях? Кого или что он собирается по ней возить? У меня есть только один ответ на этот вопрос. Единая европейская ЖД-колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот. Такие дороги вдоль линии фронта по военной терминологии называются «рокадными». Офицеры, учившие тактику, знают.

    Для сомневающихся: пару лет назад эксперты НАТО провели экспертизу балтийских автомобильных дорог и сделали неутешительный вывод, что ширина этих дорог и грузоподъёмность мостов не позволяет надёжно и оперативно перебрасывать по ним танки «Абрамс» на трейлерах. Именно тогда проект железнодорожной трассы Rail Baltica с единой европейской колеёй и сдвинулся с места. Несмотря на очевидную убыточность.

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