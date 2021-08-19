Россия там, где русские

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19 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Семь проблем «Северного потока – 2»

Высокие цены на газ помогут Газпрому решить проблемы в Европе Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей? Подробности...
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Как Россия готовится к смене мировых элит

Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике, которая России не страшна PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
Глобальный энергетический переход приведет к смене мировых элит, процесс начнется уже в конце этого года, рассказал спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Эксперты указывают на схожесть его слов с риторикой Демократической партии США. Как Россия будет отвечать на эти вызовы и действительно ли мир ждут глобальные потрясения?  Подробности...
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Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

Группа «Вымпел», начало 1980-х годов. Парашютная подготовка. Валерий Попов — второй слева Личный архив Валерия Попова
«Подразделение было настолько секретно, что лишь семь человек в стране знали о его существовании, назначении и названии». Полковник запаса Валерий Попов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как формировалась, обучалась и проводила по всему миру тайные операции группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Подробности...
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Почему Польша присвоила еврейскую собственность

Сотни тысяч евреев были в Польше уничтожены или изгнаны AP/ТАСС
Правительство Польши испортило отношения с еще одной страной – Израилем. Дело дошло до отзыва израильского посла из Варшавы и заявлений о «легализации кражи» собственности тех евреев, которые когда-то были польскими гражданами. Почему этот вопрос оказался для обеих стран настолько принципиальным? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...

Чиновник не может быть невоспитанным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государственный служащий – это человек, который представляет власть перед гражданами. Обычно его оценивают по одному критерию: как он относится к людям. Грубость разрушительна для государства. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему Красная армия так легко разгромила Японию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Все было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумел пережить сухопутный удар Третьего рейха и дойти до Берлина. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Юрий Алексеев

    Россия там, где русские

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		19 августа 2021, 20:05

    Президент Украины Зеленский недавно изрёк: «Жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию, поскольку рано или поздно регион вернется в состав Украины, а без нее там не будет цивилизации».

    Боже, как это знакомо... 30 лет назад, когда распался СССР, мы, прибалтийские русские, это услышали сразу: эй, русские, вон из нашей «цивилизации», чемодан-вокзал-Россия! И с тех пор слышим регулярно. Латыши, литовцы, эстонцы все эти 30 лет строят свою «цивилизацию», постепенно вымирая.

    Президент Зеленский тоже включился в строительство своей «цивилизации». Украинский язык он знает плохо, мучительно пытается его изобразить, жестикулируя-интонируя, подбирая слова, кряхтит, экает, мэкает, лицом шевелит. Еврейский русскоязычный мальчик из Кривого Рога стэндапит из себя «щирого украинца». А дома, в семье, как и 95% всех этих «щирых», говорит по-русски. Вытерев пот со лба от «украинского» напряжения.

    Но я вообще хотел порассуждать не об этом. Начав писать колонки для ВЗГЛЯДа, я постоянно читаю комментарии в стиле: что ты там делаешь в Латвии, Алексеев, зачем мучаешься, переезжай к нам в Россию. Тот же самый императив Зеленского «чемодан-вокзал-Россия», но уже с другой, «своей», стороны. Нет, вопрос резонный. Но ёрнический: ты там в Евросоюзе процветаешь, получаешь «немецкие зарплаты» и «шведские пенсии», приезжай к нам! Помучаемся, дескать, вместе.

    Так вот, братцы, российские русские, «мучающиеся» в России уже тысячу лет, отвечу как на духу. В 1991 году, ровно 30 лет назад, великая Россия добровольно отказалась от «окраин-украин» – 14 своих республик. За границей империи остались кинутыми примерно 25 миллионов русских. В Прибалтике, в Средней Азии, на Кавказе.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Все они должны были немедленно отбыть в съёжившуюся Россию? Стесняюсь спросить: а Россия готова была принять одновременно 25 миллионов соплеменников? С малыми детьми, с пенсионерами мамами-папами, дать элементарное жильё, работу, школы-садики-больницы-пенсии? Всем 25 миллионам? Точно?

    Мой знакомый, полковник Советской армии, вышедший в отставку в Прибалтийском военном округе, получил от «независимой» Латвии в 1992-м предписание покинуть страну в течение 90 дней, военных пенсионеров латыши высылали в первую очередь (оккупанты же!). А у отставного полковника была квартира в Риге (получил на склоне лет) и трое несовершеннолетних детей. Он пытался эту квартиру продать хотя бы за полцены. А не вышло, латыши её у него просто отобрали. И выгнали на все четыре стороны с детьми и чемоданами. (Кстати, его квартира была построена в начале 1980-х на средства Министерства обороны СССР, специально для отставных военных.) И полковник эту квартиру заслужил честно: воевал, Анголу и Афганистан прошел, парадный китель в боевых орденах, три ранения.

    И что? Родина-мать о нём как-то позаботилась? Защитила? Или хотя бы просто достойно приняла? Полковник написал мне потом письмо из Вологодской области: работает в автосервисе, гайки крутит за еду, жена, кандидат биологических наук, торгует на вещевом рынке. Живут в бараке с печным отоплением, пенсии полковника хватает на семь «сникерсов». Это были 90-е. Больше писем не было. И как вы думаете, если со своими заслуженными солдатами Родина-мать обходилась таким образом, то что могли ожидать мы, простые смертные, количеством 25 миллионов бывших граждан СССР, русских, в один памятный день в августе 1991-го вдруг оказавшиеся за границей?

    А я скажу: нас в России встречали и до сих пор встречают на всех уровнях, от больших чиновников до соседей по бараку, сакраментальным «мы вас сюда не звали». Точно так же встречали израненных физически и морально воинов-афганцев в конце 1980-х: «мы вас на войну не посылали». Помните? Кстати, про Афган. Сейчас россияне смеются, что после 20 лет «успешного строительства демократии» американцы сваливают из Кабула на вертолётах, бросая всё нажитое непосильным трудом, какая в штаны от усердия и страха. Не смейтесь над ними. Тридцать лет назад из Прибалтики Российская Федерация (наследница СССР) выводила свои войска точно так же, бегством, панически.

    Бросая всё, что не смогла унести в двух руках. Военную технику, имущество, склады, базы-полигоны, военные училища, порты, военные аэродромы, военные заводы, военные городки... Да что там городки – целые города бросала! Если не лениво – кликните: СССР в Латвии построил два военных города – Ирбене и Скрунда-локатор. Со школами, поликлиниками, детскими садами, магазинами-клубами. Бросили, даже не попросив оплаты на переезд.

    Эксперты НАТО, прибывшие на брошенные Россией военные объекты Латвии уже через месяц после ухода армии РФ, несказанно удивились: так нам же здесь даже строить ничего не надо! Всё готово! Только таблички на казармах-базах-полигонах переклеить! Всё досталось даром! Причём армии РФ в Прибалтике не дышали в спину талибы со «Стингерами» и реактивной артиллерией, как в Афганистане. Армию бывшего СССР, победительницу Гитлера, в 1991-м испугали политические танцы с бубном латышей-литовцев-эстонцев. И вот отступила Россия отсюда, бросив на многие десятки миллиардов военного имущества, ну и нас, два миллиона прибалтийских русских, заодно.

    Никаких обид на матушку-Россию. Россия – великая континентальная империя, она с момента своего зарождения «пульсирует», расширяется-сжимается. История не вчера началась и не завтра закончится, Фукуяма ошибся. И у большинства из 25 миллионов русских, кинутых «за границей» бывшим СССР/Россией в 1991-м, обид на Родину нет, свидетельствую.

    Как сказал один умный президент, «распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века». А когда случается катастрофа, тогда главный принцип выживания – «спасайся, кто может, и как может». Спасались все как могли. И сама Россия от себя самой в том числе. Бежали в Россию и русские со своей территории – из Чечни, например, неся на руках своих детей и стариков, побросав всё. Всякое бывало.

    А вот теперь – главное. Мне непонятно, почему лозунг «Чемодан-вокзал-Россия» объединяет в порыве и прибалтийских нацистов, и «нэзалэжных» зеленских, и российских патриотов. Это – что ж, товарищи? Каждый раз, когда великая империя «съёживается», русские должны сажать на телеги своих детей-стариков и уныло брести в пределы Московской области? А если ещё и Московскую область займут какие-нибудь фашисты, что было совсем недавно, а если и саму Москву займут какие-нибудь поляки-французы, что тоже случалось? Куда дальше бежать нам, русским, с окраин империи? За Урал? Каждый раз?

    Вот прикиньте: если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш?

    Ведь закончится мировая гегемония США, уже закончилась. Ведь закончится процветание Четвёртого Рейха – Евросоюза, уже заканчивается. Начнёт Россия снова собирать свои окраины. А мы – уже тут.

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