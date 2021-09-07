Фантомные атомные боли бывших советских республик

На днях, путешествуя по Америке, президент Украины Зеленский вдруг «подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric» о строительстве на Украине аж пяти энергоблоков новых атомных электростанций. Стоимость проекта – 30 млрд долларов. Об этом сейчас танцуют гопак все украинские СМИ.

Украинская фантомная боль

Пожалуй, для начала стоит внести ясность: во-первых, подписан вовсе не «договор», а «протокол о намерениях», что две большие разницы. Во-вторых, у Украины лишних 30 млрд долларов нет и в обозримом будущем не предвидится. В-третьих, компания Westinghouse Electric – вовсе не американская компания, а канадская. Которая переживает уже, кажется, третье банкротство по причине полной неспособности построить хоть что-то путное. У нее долларов тоже нет и тоже в обозримом будущем не предвидится.

Справочка: в 2009-м Westinghouse попыталась построить четыре энергоблока в Китае. Сильно лажанулась. Проект затянулся на 10 лет, стоимость возросла в четыре раза, в результате китайцы достраивали эти несчастные энергоблоки самостоятельно. В 2013-м Westinghouse начала строительство четырех блоков в США. Обещала запустить в 2017-м. До сих пор даже примерных сроков запуска не просматривается. Ну не шмогла (с). Попутно руководству Westinghouse (бывшему и нынешнему) ФБР уже предъявило несколько обвинений по расхищению средств. А как без этого?

Более скажу: Westinghouse, не умея давно уже строить реакторы, сейчас активно продвигает на рынке свое ядерное топливо. Хоть что-то... Дескать, вместо тоталитарных российских тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) мы вам предложим наши «нейтроны свободы». Чтобы вы их совали в реакторы, разработанные и построенные СССР. Получается плохо. Аварии на АЭС с топливом Westinghouse уже произошли в Словении и Чехии. К реакторам советского/российского образца они не подходят. А повторить один в один тоталитарные советские/российские ТВЭЛы они не умеют.

А в украинской ядерной энергетике сейчас работают 15 атомных реакторов. Из них 12 запущены еще во времена СССР, в 1980-х годах, им по 30+, а то и 40+ лет, они вырабатывают свой последний предсмертный ресурс. Есть один реактор 1995 года, он еще сколько-то протянет. И всего два реактора – 2004 года. Новенькие, хотя уже и не очень. Инвестиций в глубокую модернизацию своей атомной энергетики незалежная Украина не вкладывала с момента незалежности ни копейки. В ближайшие годы этот «праздник жизни», оставленный Украине от СССР, закончится. Всё когда-нибудь заканчивается. «Протокол о намерениях», подписанный Украиной с Westinghouse, напоминает мне старый одесский анекдот. Изя подписал с Беней договор на продажу вагона резиновых калош на 10 тыс. рублей. Беня побежал искать 10 тыс. рублей, а Изя – вагон резиновых калош.

Литовская фантомная боль

Вот тут – реально боль. В 2005-м Литва вывела из эксплуатации первый блок своей Игналинской АЭС. В 2009-м – второй. Литве приснопамятный СССР 30 лет назад оставил совершенно бесплатно роскошную атомную электростанцию мощностью 2500 мегаватт. Для тех, кто не владеет цифрами: примерно половину этой энергии хватало на то, чтобы Литва просто купалась в тепле и электричестве. А вторую половину Литва до 2005 года беспечно продавала всем своим соседям – Латвии, Белоруссии, России, Эстонии за твердую валюту. Ресурса этих энергоблоков хватало (при модернизации) где-то до аж 2030-2035 годов. Но в начале 2000-х грянул Евросоюз. Который поставил Литве строгое условие: или закрываете свою АЭС, или мы вас к себе не возьмем.

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– А как же мы будем с электричеством? – роняя слезы, спросила Литва. – У нас ни газа, ни угля, ни полноводных рек, мы же замерзнем! У нас из полезных ископаемых – один навоз.

– Не парьтесь, – ответил Евросоюз, – мы вам построим новую атомную электростанцию с нейтронами свободы. Еще лучше, чем прежнюю.

Прошло 11 лет. Никакой электростанции в Литве Евросоюз не построил и строить не собирается (см. анекдот про Беню, Изю и калоши). Литва, энергетическая сверхдержава Прибалтики 1980–1990-х, сейчас побирается на рынке энергетики. Горе еще усугубилось тем, что Россия как раз на границе с Литвой построила в Белоруссии новейшую атомную электростанцию. Почти такой же мощности, как имела Литва 16 лет назад. Литовцы сейчас мечутся по евросоюзным комиссиям, призывая своих соседей ни за что никогда не покупать электричество у белорусов. Соседи (Латвия и Эстония) как-то их не очень поддерживают. Дело, дескать, в цене, бизнес есть бизнес, а там посмотрим.

Эстонская ме-е-едленная боль

Эстонцы до сих пор в энергетической области сидели на попе ровно. Им Господь дал нечто похожее на уголь – горючие сланцы. СССР построил в Эстонии несколько соответствующих теплоэлектростанций, которые эстонцы успешно эксплуатировали до сих пор, сжигая там свои сланцы и взирая на соседей с превосходством. Им тепла-электричества хватало.

Но в последние годы еврочиновники вдруг заметили, что сжигание сланцев жутко вредит экологии. Ну и Грета Тунберг тоже недалеко от Эстонии – в Швеции – нюхом почуяла дым от горючих эстонских сланцев. Короче, эстонцам поставили условие: надо кончать с вашими сланцами. Время пришло. Эстонцы озаботились: а чем же мы теперь будем греться и освещаться? А чем хотите, ответил Евросоюз, не наши проблемы.

И эстонцы обратили внимание на совсем соседнюю Финляндию (80 км от Таллина, если по морю напрямую). У соседей сланцев нет, а чем же они греются? И оказалось, что финны давно уже греются и освещаются четырьмя атомными реакторами. И вот только недавно хитроумные финны подписали бумаги с Росатомом на строительство еще одного, пятого, реактора, а в перспективе – и шестого. В конкурсе, говорят, попытался поучаствовать злосчастный Westinghouse, но отменил свою заявку. Против Росатома он никак не тянет. Ни по деньгам, ни по срокам, ни по компетенциям, и это главное.

И эстонцы озаботились: а не пора ли и нам обратиться к мирному атому? И вот тут самое смешное: Эстония метнулась в сторону некой канадской (опять канадской!) стартап-компании Moltex Energy, которая, по слухам, вообще еще ничего не сделала (даже не прошла серии банкротств, как Westinghouse). Но эта компания обещает к 2026 году развиться так, что сотворит прекрасный «модульный ядерный реактор малой мощности», который будет «нового поколения» и зальет электроэнергией каждый эстонский хутор.

Пожелаем им всем счастья. Но будем иметь в виду, что все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому.