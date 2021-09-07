Фантомные атомные боли бывших советских республик

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7 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

Мост на Сахалин пока еще не строится – но есть надежда, что все же будет построен Юрий Смитюк/ТАСС
Весьма амбициозный и еще более дорогостоящий проект – строительство моста на Сахалин – вновь вспомнили на самом высоком уровне. Возражения против его строительства очевидны: гигантская стоимость и небольшое количество грузов для транспортировки. Почему же тогда вот уже почти сто лет идея построить мост на Сахалин обсуждается руководством страны? Подробности...
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Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Железную дорогу Ташкент – Пешавар предлагается провести через афганский «эмират» талибов Jalil Rezayee/EPA/ТАСС
Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Станет ли Узбекистан первой из бывших республик СССР, которая пойдет на сотрудничество с «Исламским эмиратом»? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Фантомные атомные боли бывших советских республик

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому. Подробности...

Наука бессильна перед картами Таро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии. Подробности...
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Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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    Юрий Алексеев

    Фантомные атомные боли бывших советских республик

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		7 сентября 2021, 12:08

    На днях, путешествуя по Америке, президент Украины Зеленский вдруг «подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric» о строительстве на Украине аж пяти энергоблоков новых атомных электростанций. Стоимость проекта – 30 млрд долларов. Об этом сейчас танцуют гопак все украинские СМИ.

    Украинская фантомная боль

    Пожалуй, для начала стоит внести ясность: во-первых, подписан вовсе не «договор», а «протокол о намерениях», что две большие разницы. Во-вторых, у Украины лишних 30 млрд долларов нет и в обозримом будущем не предвидится. В-третьих, компания Westinghouse Electric – вовсе не американская компания, а канадская. Которая переживает уже, кажется, третье банкротство по причине полной неспособности построить хоть что-то путное. У нее долларов тоже нет и тоже в обозримом будущем не предвидится.

    Справочка: в 2009-м Westinghouse попыталась построить четыре энергоблока в Китае. Сильно лажанулась. Проект затянулся на 10 лет, стоимость возросла в четыре раза, в результате китайцы достраивали эти несчастные энергоблоки самостоятельно. В 2013-м Westinghouse начала строительство четырех блоков в США. Обещала запустить в 2017-м. До сих пор даже примерных сроков запуска не просматривается. Ну не шмогла (с). Попутно руководству Westinghouse (бывшему и нынешнему) ФБР уже предъявило несколько обвинений по расхищению средств. А как без этого?

    Более скажу: Westinghouse, не умея давно уже строить реакторы, сейчас активно продвигает на рынке свое ядерное топливо. Хоть что-то... Дескать, вместо тоталитарных российских тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) мы вам предложим наши «нейтроны свободы». Чтобы вы их совали в реакторы, разработанные и построенные СССР. Получается плохо. Аварии на АЭС с топливом Westinghouse уже произошли в Словении и Чехии. К реакторам советского/российского образца они не подходят. А повторить один в один тоталитарные советские/российские ТВЭЛы они не умеют.

    А в украинской ядерной энергетике сейчас работают 15 атомных реакторов. Из них 12 запущены еще во времена СССР, в 1980-х годах, им по 30+, а то и 40+ лет, они вырабатывают свой последний предсмертный ресурс. Есть один реактор 1995 года, он еще сколько-то протянет. И всего два реактора – 2004 года. Новенькие, хотя уже и не очень. Инвестиций в глубокую модернизацию своей атомной энергетики незалежная Украина не вкладывала с момента незалежности ни копейки. В ближайшие годы этот «праздник жизни», оставленный Украине от СССР, закончится. Всё когда-нибудь заканчивается. «Протокол о намерениях», подписанный Украиной с Westinghouse, напоминает мне старый одесский анекдот. Изя подписал с Беней договор на продажу вагона резиновых калош на 10 тыс. рублей. Беня побежал искать 10 тыс. рублей, а Изя – вагон резиновых калош.

    Литовская фантомная боль

    Вот тут – реально боль. В 2005-м Литва вывела из эксплуатации первый блок своей Игналинской АЭС. В 2009-м – второй. Литве приснопамятный СССР 30 лет назад оставил совершенно бесплатно роскошную атомную электростанцию мощностью 2500 мегаватт. Для тех, кто не владеет цифрами: примерно половину этой энергии хватало на то, чтобы Литва просто купалась в тепле и электричестве. А вторую половину Литва до 2005 года беспечно продавала всем своим соседям – Латвии, Белоруссии, России, Эстонии за твердую валюту. Ресурса этих энергоблоков хватало (при модернизации) где-то до аж 2030-2035 годов. Но в начале 2000-х грянул Евросоюз. Который поставил Литве строгое условие: или закрываете свою АЭС, или мы вас к себе не возьмем.

    – А как же мы будем с электричеством? – роняя слезы, спросила Литва. – У нас ни газа, ни угля, ни полноводных рек, мы же замерзнем! У нас из полезных ископаемых – один навоз.

    – Не парьтесь, – ответил Евросоюз, – мы вам построим новую атомную электростанцию с нейтронами свободы. Еще лучше, чем прежнюю.

    Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Прошло 11 лет. Никакой электростанции в Литве Евросоюз не построил и строить не собирается (см. анекдот про Беню, Изю и калоши). Литва, энергетическая сверхдержава Прибалтики 1980–1990-х, сейчас побирается на рынке энергетики. Горе еще усугубилось тем, что Россия как раз на границе с Литвой построила в Белоруссии новейшую атомную электростанцию. Почти такой же мощности, как имела Литва 16 лет назад. Литовцы сейчас мечутся по евросоюзным комиссиям, призывая своих соседей ни за что никогда не покупать электричество у белорусов. Соседи (Латвия и Эстония) как-то их не очень поддерживают. Дело, дескать, в цене, бизнес есть бизнес, а там посмотрим.

    Эстонская ме-е-едленная боль

    Эстонцы до сих пор в энергетической области сидели на попе ровно. Им Господь дал нечто похожее на уголь – горючие сланцы. СССР построил в Эстонии несколько соответствующих теплоэлектростанций, которые эстонцы успешно эксплуатировали до сих пор, сжигая там свои сланцы и взирая на соседей с превосходством. Им тепла-электричества хватало.

    Но в последние годы еврочиновники вдруг заметили, что сжигание сланцев жутко вредит экологии. Ну и Грета Тунберг тоже недалеко от Эстонии – в Швеции – нюхом почуяла дым от горючих эстонских сланцев. Короче, эстонцам поставили условие: надо кончать с вашими сланцами. Время пришло. Эстонцы озаботились: а чем же мы теперь будем греться и освещаться? А чем хотите, ответил Евросоюз, не наши проблемы.

    И эстонцы обратили внимание на совсем соседнюю Финляндию (80 км от Таллина, если по морю напрямую). У соседей сланцев нет, а чем же они греются? И оказалось, что финны давно уже греются и освещаются четырьмя атомными реакторами. И вот только недавно хитроумные финны подписали бумаги с Росатомом на строительство еще одного, пятого, реактора, а в перспективе – и шестого. В конкурсе, говорят, попытался поучаствовать злосчастный Westinghouse, но отменил свою заявку. Против Росатома он никак не тянет. Ни по деньгам, ни по срокам, ни по компетенциям, и это главное.

    И эстонцы озаботились: а не пора ли и нам обратиться к мирному атому? И вот тут самое смешное: Эстония метнулась в сторону некой канадской (опять канадской!) стартап-компании Moltex Energy, которая, по слухам, вообще еще ничего не сделала (даже не прошла серии банкротств, как Westinghouse). Но эта компания обещает к 2026 году развиться так, что сотворит прекрасный «модульный ядерный реактор малой мощности», который будет «нового поколения» и зальет электроэнергией каждый эстонский хутор.

    Пожелаем им всем счастья. Но будем иметь в виду, что все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому.

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