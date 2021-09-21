Зачем сумасшедшим детям огнестрел

Не успели матери оплакать детей, которых в мае этого года убил «казанский стрелок», как новая беда – «пермский стрелок», точно такой же сумасшедший. Один в один. Такой же недоучившийся пубертатный юноша 18 лет с помповым ружьем такого же турецкого производства. Опять горе родителей, беда в городе, сострадание всей страны.

Четыре месяца назад я рассуждал так. 19-летний мальчишка совершенно официально, законно (!) приобрел в личное пользование восьмизарядное полуавтоматическое длинноствольное ружье под мощный патрон 12-го калибра (18 мм). С таким на медведя ходить. Мощнее только гранатомет.

И закон РФ «Об оружии» ему это разрешил – покупай, мальчик, пользуйся... И оружейники ему эту пушку свободно продали, а что ж не продать? Пацан деньги принес, цена турецкого ружья Hatsan Escort PS, на которое запал мальчик, весьма сходная – 30 тысяч рублей (около 400 долларов), каждый недоучившийся студент на автомойке столько за месяц заработает.

И ни один закон, ни одна инстанция, включая Росгвардию, которая как раз выдает разрешения на оружие, не поинтересовались: мальчик, а зачем тебе такой суровый огнестрел, полуавтоматический, многозарядный? Ты – серьезный охотник? А есть ли у тебя какое-нибудь охотничье удостоверение? А где ты собираешься охотиться? На кого? В каком охотхозяйстве? А есть ли у тебя лицензия на отстрел зверя? Кстати, мальчик, а кем ты работаешь? Каковы твои доходы? Охота нынче – весьма недешевое удовольствие...

Ах ты – не охотник? Тогда зачем тебе оружие? Для самообороны? И что же ты будешь оборонять? Двухкомнатную квартиру мамы в хрущевке? Ты подозреваешь, что на тебя там готовят нападение? Кто? Имена, фамилии? Может, тебе еще раз сходить к психиатру? Провериться получше? Ведь это же так просто! Несколько примитивных вопросов на уровне личного любопытства, и нормальный человек быстро поймет, что этот мальчик не совсем нормальный. Тогда на меня в Сети налетели «ястребы» – поклонники свободной продажи огнестрела. Их аргументы были таковы.

Аргумент первый. В армии точно таким же мальчишкам выдают боевое оружие и не боятся! Во-первых, боятся и даже очень. Во всех армиях мира регулярно происходят инциденты с оружием. Если на стене висит ружье... и далее по тексту.

В-вторых, оружие в армии не выдают в руки: мол, носи сынок, постреливай. Оружие находится в закрытых на 10 замков и решеток строго охраняемых оружейных комнатах. И выдается только для выполнения конкретной задачи (караул, полевые стрельбы).

И в армии солдат с оружием всегда находится под неусыпным присмотром отцов-командиров. Сам был отцом-командиром, знаю, какой это геморрой. А про учет патронов я уже и не говорю. Мой солдатик в карауле, разряжая автомат, потерял один патрон – выскочил и куда-то закатился. Так весь караул полночи раком ползал – искал. Патрон нашелся, но я всё равно получил выговор...

Аргумент второй. Если запретить продавать таким сумасшедшим пацанам огнестрел, они найдут иной способ самореализации – нож, например, или взрывчатку изготовят.

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Ножом много не навоюешь. Владение ножом, чтобы порешить сразу несколько человек, требует долгих и упорных тренировок, это вам любой спецназовец скажет. Только кажется, что ножом убить человека легко. Если он, конечно, не спит, подставив горло. А если убегает, прячется за дверью, отбивается, например, стулом – хрен ты его ножом достанешь.

Взрывчатка – еще сложнее. Во-первых, ее надо уметь изготовить, сотворить эффективные детонаторы, что требует изрядных знаний и усердия. Да и некрасиво это: вот ты взорвался, обвязанный «поясом шахида», в толпе. Допустим, положил рядом с собой несколько человек – но твои кишки первыми размазались по стенам. Фу, противно это, некрасиво.

Аргумент третий. Надо вооружить всех! Тогда любой пубертатный «шахид» будет знать, что даже бабушка-охранница на входе в школу (вуз, детский сад, торговый центр) его тут же застрелит, и всё будет хорошо.

Это самое смешное. Я, будучи офицером Советской армии в начале 1980-х, два года, почти не снимая, носил на боку пистолет Макарова. Я служил в спецсвязи, поэтому постоянно носил с собой очень секретные документы, оружие мне полагалось по инструкции. Так вот, рассказываю: если бы мне вдруг на улице попался такой «шахид» с помповым ружьем, я бы ему проиграл 100%. Я же не готов стрелять первым (не положено по Уставу), а он – готов. А кто первый выстрелил – тому и «бинго». Хоть я и имел первый офицерский разряд по стрельбе.

Я НЕ ПОНИМАЮ – прошу редактора оставить этот капслок, потому что это крик – зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Нет, отчасти – понимаю. Этот товар турецкого производства имеет в России неплохой рынок. А там, где «рынок», вам продадут хоть атомную бомбу.

Дешевые турецкие помповые ружья для охоты на реального зверя вообще не годятся. Это вам любой настоящий охотник скажет. Зато они – дико красивые! С ними так красиво можно промаршировать к какой-нибудь школе (одевшись в черное), и как в компьютерной игре, передергивая «помпу», отправить на тот свет несколько детей. Будучи при этом таким же недозрелым ребенком.

То есть единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого.