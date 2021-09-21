Зачем сумасшедшим детям огнестрел

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21 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей

«Закон по сути разрешает вооружаться только преступникам», – считает Анатолий Вассерман Владимир Вяткин/РИА Новости
«Я не собираюсь ужесточать запреты. Я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя расстрел в университете Перми. Накануне он был избран депутатом Госдумы по одному из округов Москвы. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени

Видимо, Австралия получит эти подводные лодки – американские класса «Вирджиния» Chris Oxley/U.S. Navy
Уже через несколько лет в мире появится еще одна страна, обладающая атомным подводным флотом – Австралия. Какие именно подводные лодки получит эта страна от своих союзников, какие они дают боевые возможности и по какому сценарию могут быть использованы для того, чтобы сдержать военную мощь Китая? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Зачем сумасшедшим детям огнестрел

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого. Подробности...
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В чем суть конфликта Москвы и Константинополя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира. Подробности...
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Трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем сумасшедшим детям огнестрел

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		21 сентября 2021, 12:20

    Не успели матери оплакать детей, которых в мае этого года убил «казанский стрелок», как новая беда – «пермский стрелок», точно такой же сумасшедший. Один в один. Такой же недоучившийся пубертатный юноша 18 лет с помповым ружьем такого же турецкого производства. Опять горе родителей, беда в городе, сострадание всей страны.

    Четыре месяца назад я рассуждал так. 19-летний мальчишка совершенно официально, законно (!) приобрел в личное пользование восьмизарядное полуавтоматическое длинноствольное ружье под мощный патрон 12-го калибра (18 мм). С таким на медведя ходить. Мощнее только гранатомет.

    И закон РФ «Об оружии» ему это разрешил – покупай, мальчик, пользуйся... И оружейники ему эту пушку свободно продали, а что ж не продать? Пацан деньги принес, цена турецкого ружья Hatsan Escort PS, на которое запал мальчик, весьма сходная – 30 тысяч рублей (около 400 долларов), каждый недоучившийся студент на автомойке столько за месяц заработает.

    И ни один закон, ни одна инстанция, включая Росгвардию, которая как раз выдает разрешения на оружие, не поинтересовались: мальчик, а зачем тебе такой суровый огнестрел, полуавтоматический, многозарядный? Ты – серьезный охотник? А есть ли у тебя какое-нибудь охотничье удостоверение? А где ты собираешься охотиться? На кого? В каком охотхозяйстве? А есть ли у тебя лицензия на отстрел зверя? Кстати, мальчик, а кем ты работаешь? Каковы твои доходы? Охота нынче – весьма недешевое удовольствие...

    Ах ты – не охотник? Тогда зачем тебе оружие? Для самообороны? И что же ты будешь оборонять? Двухкомнатную квартиру мамы в хрущевке? Ты подозреваешь, что на тебя там готовят нападение? Кто? Имена, фамилии? Может, тебе еще раз сходить к психиатру? Провериться получше? Ведь это же так просто! Несколько примитивных вопросов на уровне личного любопытства, и нормальный человек быстро поймет, что этот мальчик не совсем нормальный. Тогда на меня в Сети налетели «ястребы» – поклонники свободной продажи огнестрела. Их аргументы были таковы.

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    Аргумент первый. В армии точно таким же мальчишкам выдают боевое оружие и не боятся! Во-первых, боятся и даже очень. Во всех армиях мира регулярно происходят инциденты с оружием. Если на стене висит ружье... и далее по тексту.

    В-вторых, оружие в армии не выдают в руки: мол, носи сынок, постреливай. Оружие находится в закрытых на 10 замков и решеток строго охраняемых оружейных комнатах. И выдается только для выполнения конкретной задачи (караул, полевые стрельбы).

    И в армии солдат с оружием всегда находится под неусыпным присмотром отцов-командиров. Сам был отцом-командиром, знаю, какой это геморрой. А про учет патронов я уже и не говорю. Мой солдатик в карауле, разряжая автомат, потерял один патрон – выскочил и куда-то закатился. Так весь караул полночи раком ползал – искал. Патрон нашелся, но я всё равно получил выговор...

    Аргумент второй. Если запретить продавать таким сумасшедшим пацанам огнестрел, они найдут иной способ самореализации – нож, например, или взрывчатку изготовят.

    Ножом много не навоюешь. Владение ножом, чтобы порешить сразу несколько человек, требует долгих и упорных тренировок, это вам любой спецназовец скажет. Только кажется, что ножом убить человека легко. Если он, конечно, не спит, подставив горло. А если убегает, прячется за дверью, отбивается, например, стулом – хрен ты его ножом достанешь.

    Взрывчатка – еще сложнее. Во-первых, ее надо уметь изготовить, сотворить эффективные детонаторы, что требует изрядных знаний и усердия. Да и некрасиво это: вот ты взорвался, обвязанный «поясом шахида», в толпе. Допустим, положил рядом с собой несколько человек – но твои кишки первыми размазались по стенам. Фу, противно это, некрасиво.

    Аргумент третий. Надо вооружить всех! Тогда любой пубертатный «шахид» будет знать, что даже бабушка-охранница на входе в школу (вуз, детский сад, торговый центр) его тут же застрелит, и всё будет хорошо.

    Это самое смешное. Я, будучи офицером Советской армии в начале 1980-х, два года, почти не снимая, носил на боку пистолет Макарова. Я служил в спецсвязи, поэтому постоянно носил с собой очень секретные документы, оружие мне полагалось по инструкции. Так вот, рассказываю: если бы мне вдруг на улице попался такой «шахид» с помповым ружьем, я бы ему проиграл 100%. Я же не готов стрелять первым (не положено по Уставу), а он – готов. А кто первый выстрелил – тому и «бинго». Хоть я и имел первый офицерский разряд по стрельбе.

    Я НЕ ПОНИМАЮ – прошу редактора оставить этот капслок, потому что это крик – зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Нет, отчасти – понимаю. Этот товар турецкого производства имеет в России неплохой рынок. А там, где «рынок», вам продадут хоть атомную бомбу.

    Дешевые турецкие помповые ружья для охоты на реального зверя вообще не годятся. Это вам любой настоящий охотник скажет. Зато они – дико красивые! С ними так красиво можно промаршировать к какой-нибудь школе (одевшись в черное), и как в компьютерной игре, передергивая «помпу», отправить на тот свет несколько детей. Будучи при этом таким же недозрелым ребенком.

    То есть единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого.

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