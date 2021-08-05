Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

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5 августа, четверг  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Образование в России остается престижным у молодежи из Средней Азии Олег Ласточкин/РИА Новости
Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев? Подробности...
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Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией

Литва делает все возможное, чтобы белорусские удобрения направились в российские порты Андрей Александров/РИА Новости
Литва грозится перекрыть перевалку белорусских удобрений, но соответствующее решение должен принять Евросоюз. Ранее Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...

Германия идет на войну

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Еще недавно ответ на вопрос о том, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, был не столь очевиден. Но сейчас уже ясно – пойдут. А возможные экономические потери при этом будут не больше, чем от пандемии. Подробности...
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Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вышедший 55 лет назад альбом «Битлз» стал первым, в котором прямо зазвучали песни о наркотиках, и который, по сути, дал старт большой наркореволюции на Западе. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом?
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    Юрий Алексеев
    Журналист
    		5 августа 2021, 17:25

    Литовский суд приговорил журналиста, публициста, политика, антифашиста Альгирдаса Палецкиса к шести годам тюремного заключения по статье «шпионаж». За что? Сейчас расскажу.

    Альгирдас Палецкис много лет как журналист собирал информацию по событиям 13 января 1991 года возле Вильнюсского телецентра, одного из первых, ещё «советских», майданов. Там погибли люди, 15 человек, большинство – от рук «неизвестных снайперов». Это всегда случается на всех майданах мира.

    Официальная литовская историография их причислила к «небесной пятнадцатке», обвинив в убийствах Советскую армию. И неважно, что, по данным экспертизы, стрельба велась с противоположной стороны, и неважно, что пули летели сверху вниз, то есть совсем не оттуда, где были советские войска, и неважно, что пули были выпущены из оружия, которое не состояло на вооружении СА. Миф создан, на него с тех пор Литва молится, как и Украина на свою «небесную сотню». Где тоже пули летели с противоположной стороны и тоже сверху вниз. И где тоже следствие уже семь лет как не движется, а все улики уничтожены.

    Въедливый человек Альгирдас Палецкис эту тему решил разъяснить. Изучал результаты многочисленных экспертиз, собирал рассказы непосредственных свидетелей и сделал вывод: 13 января «свои стреляли в своих», Советская армия тут ни при чём. Его много раз предупреждали: не делай этого, Альгис, получишь проблемы. И он их получил. В октябре 2018 года Палецкиса арестовали и поместили в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу России. Полтора года Палецкис провёл в тюрьме.

    Не буду углубляться в подробности суда (тут книгу надо писать), но вкратце обвинение выглядело так: неизвестно когда, неизвестно кому, неизвестно что Палецкис таки передал. Он – российский шпион. Подтверждение – показания единственного свидетеля, который утверждает, что они с Палецкисом «шпионили вместе». Когда, что и кому они «передавали», свидетель не помнит. Но что вместе шпионили – точно. Хайли лайкли, как оно есть. Выражение, напомню, пошло от английского премьера Терезы Мэй, когда она в 2018 году говорила о «деле Скрипалей». «С высокой долей вероятности», «весьма вероятно», «скорее всего», говорила она. И этого было достаточно для обвинения России.

    Свидетель этот – забавный фрукт. Его накануне поймали на педофилии, а как вы понимаете, от такого «свидетеля» можно добиться любых показаний, вплоть до убийства Кеннеди. В тюрьме педофилам делать нечего. Совсем нечего...

    И вот на таком основании литовский суд приговаривает Палецкиса к шести годам тюремного заключения за «шпионаж», а «свидетеля», который сам признался, что он тоже шпион – отпускает. Погодите, скажете вы, шпионаж – тяжелейшее преступление, надо же как минимум доказать факт ПЕРЕДАЧИ сведений, составляющих государственную тайну представителю иностранной разведки! Не зря же контрразведки всего мира годами следят за подозреваемыми, чтобы поймать их за руку именно в момент ПЕРЕДАЧИ. А иначе-то – как?

    А вот и нет. В Литве этого не надо. Нет подтверждённого факта, что Палецкис знал что-то, что составляет гостайну, нет подтверждённого факта самой передачи информации, но судья решил: хайли лайкли, он – шпион, раз решил покуситься на современную литовскую мифологию, на святое! А кто ж он ещё, как не шпион? Шесть лет тюрьмы!

    Фото: Adrian Wyld/Global Look Press

    ***

    Идём на север от Литвы – в Латвию. В августе прошлого года латвийский суд осудил за шпионаж в пользу России бывшего сотрудника МВД Латвии, пенсионера Олега Бурака. Дескать, в 2000–2006 годах от шпионил в пользу России. 20 лет прошло! Какую информацию Бурак передавал в Россию – истории неизвестно, кому, опять же, конкретно, и когда – неизвестно. Но достоверно известно, что Бурак в тот период иногда ездил в Россию к родственникам, и потом, вышедши на пенсию, ездил, а значит – что? Значит – шпион! Хайли лайкли – шпион! Дали 15 лет тюрьмы. Не шучу – 15 лет! Очень немолодой и не очень здоровый пенсионер Олег Бурак до свободы не доживёт.

    А подоплёку этого дела поймёт даже младенец. Олег Бурак – честный и жесткий полицейский. И просто крутой мужик, наш, русский. Он раскопал, что в латвийском МВД воруют на госзаказах, сотнями тысяч. И сообщил об этом в прокуратуру. Вот за это его и осудили за шпионаж хайли лайкли.

    ***

    Идём ещё севернее – Эстония. Сергей Середенко, юрист, публицист, писатель, правозащитник, антифашист, очень неудобный для Эстонии человек. Сидит в тюрьме с начала марта этого года, идёт следствие. За что? «За контакты со спецслужбами России», как заявил генеральный директор КаПо (КГБ Эстонии) Арнольд Синисалу. То есть, опять «шпионаж хайли лайкли». До сих пор у Эстонии не было своих российских шпионов (обидно, да?), и вот теперь появился. Информация про Середенко сейчас скупая. Ему не разрешают писать письма из тюрьмы, адвокат молчит. Но по мере поступления информации я продолжу рассказ и про него.

    ***

    В сентябре исполнится уже четыре года, как СГБ Латвии взялось и за меня. Три ареста, три обыска с изъятием всех компьютеров-телефонов, два дела, шесть уголовных статей, три года под подпиской о невыезде, два года ночного домашнего ареста и полицейского надзора, двое суток в СИЗО, четыре суда – бессмысленных и бес... и ещё раз бессмысленных. Самая страшная статья на мне – «Нанесение вреда Латвийской Республике по предварительному сговору группой лиц» – от 5 до 15 лет тюремного заключения.

    Вообще, статья «Нанесение вреда Латвийской Республике» – роскошна. Её в УК Латвии ввели только в 2016 году, похоже, специально под меня и таких, как я. По этой статье вообще ничего доказывать не надо. Шпионаж ещё как-то надо: ну, типа, пояснить, что обвиняемый мог теоретически знать что-то. Надо как-то хотя бы хайли лайкли обозначить, что он имел сношения со спецслужбами вражеского государства. А тут – вообще не парься. Достаточно сказать, что моя деятельность «наносит вред Латвии» (оценочное суждение), и готово – от 5 до 15 лет.

    А знаете, какой «страшный вред Латвийской Республике» мне вменяется в обвинительном заключении? То, что в далёком 2011 году я открыл с друзьями Димой и Петром (по предварительному сговору группой лиц) интернет-страничку – дискуссионный клуб под девизом «Территория особых мнений». Не вру! Именно за это!

    Спросите: а сама-то вредоносная страничка запрещена? Ничуть! Как работала десять лет, так и работает. Можете кликнуть – проверить. Контент этой странички (статьи, комментарии) за десять лет существования не перешел границу Закона ни на миллиметр, не докопаться.

    А вот сам факт наличия такой дискуссионной странички в Латвии, где люди могут неподцензурно высказывать свои особые мнения, не совпадающие с генеральной линией партии и правительства, уже нанёс страшные вред государству Латвия. Хайли лайкли, само собой.

    ***

    Что в этой системе озадачивает: если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Суды-то вроде должны оперировать подтверждёнными фактами, авторитетными экспертизами и неопровержимыми свидетельствами, там должна наличествовать состязательность сторон обвинения и защиты и беспристрастное правосудие. Однако ж прогресс не стоит на месте. Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Хайли лайкли.

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