Либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите

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4 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Китай распробовал российские продукты Николай Хижняк/РИА Новости
Мир продолжает импортировать российские продукты питания. Наша страна впервые продала за рубеж продовольствия фактически столько же, сколько импортировала. Китай, который до недавнего времени воспринимал Россию лишь как поставщика сырья, наконец распробовал и продукты из России. Что помогло российскому продовольствию за рубежом и есть ли потенциал для роста его экспорта в дальнейшем? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
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Киев провоцирует войну в Донбассе

Впервые с июля в Донбассе возобновились масштабные боевые действия AP Photo/Vitali Komar/ТАСС
Силы ДНР и ЛНР получили приказ подавлять огневые точки ВСУ. Он стал ответом на масштабные артобстрелы, нанесенные украинскими войсками по югу ДНР. Киев стягивает к линии фронта тяжелые вооружения, по всей линии соприкосновения развернуты механизированные и десантно-штурмовые бригады. Готовы ли республики Донбасса к отражению наступления, если ВСУ получат приказ идти на прорыв? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали. Подробности...
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Сборная России по футболу – это аномалия

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Европейское первенство – это то единственное в мировом футболе место, где мы не чувствуем себя бедными родственниками и хроническими неудачниками. Подробности...
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Почему «тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет. Подробности...
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Каналы Венеции пересохли

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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд
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    Алексей Алешковский

    Либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		4 марта 2021, 10:44

    Главный фетиш либеральной интеллигенции – независимое правосудие. Идея которого, безусловно, прекрасна. Главная проблема – когда о нем рассуждают люди, живущие двойными стандартами. История русского независимого правосудия началась с освобождения террористки Засулич. До особых троек было уже недалеко. Потом пришла прекрасная Россия будущего, о которой все так долго мечтали. Чем прославились независимые суды новой демократической России? Продажностью. И тогда прогрессивную интеллигенцию это не волновало, ведь она чавкала у корыта тех, кто эти суды покупал. Волноваться она начала, когда сажать стали работодателей.

    В советские времена, когда безусловной ценностью представлялась Россия, которую мы потеряли вместе с кровавым царским режимом, на протестных кухнях распевали «Балладу об историческом недосыпе» Наума Коржавина:

    Мы спать хотим, и никуда не деться нам
    От жажды сна и жажды всех судить.
    Ах, декабристы, не будите Герцена,
    Нельзя в России никого будить!

    Потом кухни проснулись и вышли на улицы: концепт сменился, но жажда всех судить никуда не делась. Если завтра наступит очередная прекрасная Россия будущего, зачем этим людям понадобятся независимые суды? Конечно же, для выяснения отношений с политическими противниками: они уже сейчас об этом говорят. А откуда возьмутся эти независимые суды вместе с независимыми судьями? Давайте не будем задавать глупых вопросов.

    Филолог Лекманов написал пост, посвященный 23 Февраля: «Ненавижу Советскую армию, считаю ее одним из самых аморальных явлений тогдашней действительности, а ВСЕХ без исключения офицеров Советской армии – лично ответственными за тот бардак и ужас, который там творился». Я служил в те же годы, бардаку был свидетелем, а про ужас был как минимум хорошо наслышан. Возможно, мне просто повезло. Всем, тянувшим лямку, понятна мрачная поговорка: кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

    Фото: Demian Stringer/Global Look Press

    По сравнению с Советской армией, армия ельцинских времен была чем-то чудовищным. Солдаты, умирающие от голода и занимающиеся организованной в воинских частях (даже в роте охраны Минобороны) проституцией, стали предметом обсуждения демократических СМИ. О Чечне или жертвах дедовщины уж и говорить нечего. Комитет солдатских матерей был у всех на слуху. Министра обороны Грачева полоскали в газетах, после статей о военной мафии и армейской коррупции был убит журналист «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов, получивший вместо компромата взрывчатку.

    Кого, интересно, считать лично ответственным за это? Может быть, свободу и демократию? Вразнос пошло всё. По моему опыту, в дедовщине виноваты и офицеры, и солдаты. К тому же дедовщина – не чисто российский и не чисто армейский феномен. Она процветает и в элитных закрытых школах, и в западных спортивных командах. Роман «Повелитель мух» – тоже об этом. О, если так можно выразиться, демократической самоорганизации и ее плодах. Идея коллективной ответственности – Шемякина суда интеллигенции – характерна тем, что исключает из числа ответственных тех, кто эту идею продвигает.  

    Зато из нее вырастает нравственный императив «Мы и Они». Жертвы и палачи. К сожалению, я был свидетелем тому, как из самых униженных жертв дедовщины вырастали самые жестокие «деды». В человеческой породе заложена жажда реванша. И жажда объяснить, рационализировать свой опыт. И вот выясняется: если тебя били в армии, в этом виноваты не уроды-сослуживцы, а офицеры, которые в это время погибали в Афгане или спасали Чернобыль. Если тебе нужно выглядеть жертвой сегодня, стоит напомнить про Советскую армию 1985-1987 годов, ведь так ты сможешь лишний раз обличить Путина. Нелогично? Зато протестно и пафосно: это ведь праздник его и его приспешников. Нужно объяснить, как ты страдаешь от «кровавого режима»? Если в реальности режим недостаточно кровав, можно напомнить о жертвах ГУЛАГа. Чтобы изображать жертву, нужно к жертвам примазаться.

    Искусство сторителлинга заключается в манипуляции эмоциями аудитории. Я этому учу сценаристов, поэтому дешевые пропагандистские фокусы замечаю автоматически. Понятно, что простодушный читатель эту ахинею не анализирует. Его задача – не рефлексировать, а распространять. Но бывают приемы поистине замечательные. Вот, скажем, Amnesty International отказалась признавать Навального узником совести из-за его ксенофобских высказываний. Что, казалось бы, тут сказать? Евгения Альбац в очередной раз всех насмешила: «Amnesty давно уже сборище антисемитов. Теперь она выбрала своей мишенью Навального».

    Но есть риторика, с помощью которой и черного кобеля добела отмыть можно. «В прекрасной России будущего надо (совершенно как в сказке) отринуть всю ложь и всю мерзость – вот главная и очень простая мысль главного оппозиционера РФ, которую трудно уложить в рамки какой-то идеологии и невозможно разместить в привычном западноевропейском политическом спектре. Кто такой этот Навальный? Тори? Виг? Правый либертарианец? Христианский демократ? Русский националист? Эти вопросы бессмысленны по отношению к нему. Перед нами культурный герой, сражающийся с мифологическим злом. Ланцелот. Тезей», – пишет театровед Марина Давыдова.

    Понимаете? Как в сказке. Вопросы бессмысленны. Ланцелоту можно всё. Главное, Шварца не вспоминать. Это ведь не о Навальном. И не о его фобиях. Это об образе мыслей прогрессивной интеллигенции. Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали. Горбачеву простим Вильнюс, Баку и Сумгаит, а Ельцину – Чечню, ответственным за которую назначим Путина. Как и за весь ГУЛАГ. Он же занимается ползучей реабилитацией советской власти. При которой было лучше, чем сейчас, как утверждает Дмитрий Быков.

    Вы еще не запутались в этом абсурде? Когда пытаешься следовать за извивами интеллигентской мысли, начинает укачивать: «Да, между нами и властью пропасть. Но пропасть, которая отделяет Россию от остального мира, настолько больше, что наша разница с властью делается совершенно ничтожной. Мы все на одном корабле». Это тоже Быков, который еще недавно иронизировал над мемом «Не раскачивайте лодку». Теперь он почувствовал себя на одном философском пароходе с властью. Когда слышишь от этих людей разговоры о правосудии, хочется сказать: вы либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите.

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