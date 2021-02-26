Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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«Справедливая Россия» обещает построить социализм после выборов

Лидеры обновленной партии обещают России радостное социалистическое будущее Гавриил Григоров/ТАСС
Обновленная партия «Справедливая Россия», пополнив свои ряды за счет сторонников Захара Прилепина и «Патриотов России», заявляет о претензиях на второе место в ходе сентябрьских выборов в Госдуму. Идеологи партии обещают «взять лучшее из социалистического прошлого в социалистическое будущее» и открыто говорят об уважении к Сталину и Дзержинскому. Какого избирателя поможет завоевать эта риторика? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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«Советская оккупация» сделала Грузию самой богатой республикой СССР

Советские войска оккупировали Грузию – и сделали ее богаче Центральной России georgianjournal.ge
Грузия официально скорбит по поводу столетия так называемой советской оккупации – 25 февраля 1921 года Красная армия вошла в Тбилиси. Почему большевики приняли решение ликвидировать Грузинскую демократическую республику, какие военные преступления совершали войска независимой Грузии и почему в итоге все это обернулось расцветом Грузинской ССР? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Всего лишь немногим более года назад Александр Лукашенко называл Калининградскую область «нашей областью». Заявлял, что Белоруссия чувствует себя «ответственной» за Калининград. Золотые слова, Александр Григорьевич! Подробности...

Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...
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США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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    Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
    		26 февраля 2021, 09:40

    Вопрос, который более двух десятилетий обсуждали Россия и Белоруссия, наконец сдвинулся с мертвой точки. Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов (главным образом нефтепродуктов) в третьи страны через порты России.

    На наших глазах произошло поистине историческое событие. Наш ближайший союзник получает от России ключевой энергоноситель, нефть –а продукты переработки этой нефти все эти годы отправлял иностранным покупателям через порты стран Прибалтики.

    Тех самых стран, в руководстве которых царит самая лютая русофобия. Где воспевают подвиги нацистских коллаборационистов, сносят памятники советским солдатам, запрещают русский язык и российские телеканалы, инициируют все новые антироссийские санкции.

    Несомненно, в том не было злого умысла белорусского руководства. Просто бизнес, ничего личного. Да и Москва долгое время не могла предложить достойной альтернативы, более выгодного решения. Возможно, работала и сила привычки. Сказывалась и традиционная для нас надежда наладить-таки отношения с западными партнерами. Так или иначе, в том числе на эти деньги прибалтийские страны подпитывали свою ненависть к России и репрессии против русской истории и культуры.

    Момент истины, похоже, наступил тогда, когда Литва (где находится важнейший для Белоруссии порт Клайпеда) начала прямо провоцировать и поддерживать массовые акции по свержению белорусского руководства. Тут-то Минску и стало окончательно ясно, кто для Белоруссии бескорыстный друг, а кто, зарабатавая благодаря партнеру большие деньги, готов предать его в любую минуту. Поэтому и возникло долгожданное соглашение о перевалке белорусских грузов через порты России.

    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

    И все же эту общую для России и Белоруссии победу пока нельзя назвать вполне окончательной. Во-первых, потому, что соглашение касается только нефтепродуктов, а белорусский экспорт содержит куда более широкую номенклатуру товаров (калийные удобрения, стройматериалы, машиностроение, генеральные грузы и т.д.). А во-вторых – и это самое главное – в данном случае речь идет о транзите белорусских грузов только через порты Ленинградской области (порт Усть-Луга). При том, что гораздо ближе к Белоруссии находится еще один портовый регион России –Калининград.

    Еще в 2005-м году президент Белоруссии подписал протокол с обещанием начать отгрузку белорусских удобрений через Калининградский порт. Затем долгие годы шли дискуссии о том, как на практике реализовать задуманное. Потом в 2009-м из Минска вновь звучали заявления о скором начале перевалки белорусского калия через Калининград. Вопрос снова поднимался в 2019-м году во время визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Минск. А в начале прошлого года было заявлено, что Лукашенко «позитивно отреагировал на идею использования калининградских портовых мощностей».

    Да, Калининградский порт – не Усть-Луга, у него есть свои особенности и своя специализация. Гигантские корабли с большим водоизмещением - не его профиль. Однако суда среднего тоннажа (до 15 тысяч тонн водоизмещения, в том числе танкеры) успешно работают здесь десятилетиями. Здесь низкие тарифы, отличное крановое хозяйство. При этом в Минтрансе уже обсуждается проект дноуглубления и расширения Калининградского морского судоходного канала, что позволит региону принимать суда большей вместимости. Мост через Балтийский канал строится надлежащей высоты, с учетом прохода в порт крупных судов.

    Калининградская область не просит для себя никаких особых привилегий - ни от российского федерального центра, ни тем более от Белоруссии. Здесь полностью отсутствуют иждивенческие настроения. Область умеет и должна зарабатывать самостоятельно. Все, что требуется главному форпосту России на ее северо-западных рубежах – честные условия конкуренции. А если и помощь – то взаимная, при уважении интересов друг друга.

    Всего лишь немногим более года назад Александр Лукашенко называл Калининградскую область «нашей областью». Заявлял, что Белоруссия чувствует себя «ответственной» за Калининград. Золотые слова, Александр Григорьевич! Жители Калининградской области не виноваты, что безответственные политики в свое время разрушили Советский Союз и вместе с ним – логистические связи между ближайшими регионами.

    Приняв решение об отправке белорусского экспорта через Усть-Лугу, не время ли вспомнить и про самый близкий для Белоруссии порт, порт Калининграда? Это не только политически правильно с точки зрения интересов Союзного государства России и Белорусии. Жизнь показала, что дружба с Россией не только выгодна, но и надежна.

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