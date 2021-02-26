Самый близкий для Белоруссии порт – Калининград

Вопрос, который более двух десятилетий обсуждали Россия и Белоруссия, наконец сдвинулся с мертвой точки. Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов (главным образом нефтепродуктов) в третьи страны через порты России.

На наших глазах произошло поистине историческое событие. Наш ближайший союзник получает от России ключевой энергоноситель, нефть –а продукты переработки этой нефти все эти годы отправлял иностранным покупателям через порты стран Прибалтики.

Тех самых стран, в руководстве которых царит самая лютая русофобия. Где воспевают подвиги нацистских коллаборационистов, сносят памятники советским солдатам, запрещают русский язык и российские телеканалы, инициируют все новые антироссийские санкции.

Несомненно, в том не было злого умысла белорусского руководства. Просто бизнес, ничего личного. Да и Москва долгое время не могла предложить достойной альтернативы, более выгодного решения. Возможно, работала и сила привычки. Сказывалась и традиционная для нас надежда наладить-таки отношения с западными партнерами. Так или иначе, в том числе на эти деньги прибалтийские страны подпитывали свою ненависть к России и репрессии против русской истории и культуры.

Момент истины, похоже, наступил тогда, когда Литва (где находится важнейший для Белоруссии порт Клайпеда) начала прямо провоцировать и поддерживать массовые акции по свержению белорусского руководства. Тут-то Минску и стало окончательно ясно, кто для Белоруссии бескорыстный друг, а кто, зарабатавая благодаря партнеру большие деньги, готов предать его в любую минуту. Поэтому и возникло долгожданное соглашение о перевалке белорусских грузов через порты России.

И все же эту общую для России и Белоруссии победу пока нельзя назвать вполне окончательной. Во-первых, потому, что соглашение касается только нефтепродуктов, а белорусский экспорт содержит куда более широкую номенклатуру товаров (калийные удобрения, стройматериалы, машиностроение, генеральные грузы и т.д.). А во-вторых – и это самое главное – в данном случае речь идет о транзите белорусских грузов только через порты Ленинградской области (порт Усть-Луга). При том, что гораздо ближе к Белоруссии находится еще один портовый регион России –Калининград.

Еще в 2005-м году президент Белоруссии подписал протокол с обещанием начать отгрузку белорусских удобрений через Калининградский порт. Затем долгие годы шли дискуссии о том, как на практике реализовать задуманное. Потом в 2009-м из Минска вновь звучали заявления о скором начале перевалки белорусского калия через Калининград. Вопрос снова поднимался в 2019-м году во время визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Минск. А в начале прошлого года было заявлено, что Лукашенко «позитивно отреагировал на идею использования калининградских портовых мощностей».

На эту тему

Да, Калининградский порт – не Усть-Луга, у него есть свои особенности и своя специализация. Гигантские корабли с большим водоизмещением - не его профиль. Однако суда среднего тоннажа (до 15 тысяч тонн водоизмещения, в том числе танкеры) успешно работают здесь десятилетиями. Здесь низкие тарифы, отличное крановое хозяйство. При этом в Минтрансе уже обсуждается проект дноуглубления и расширения Калининградского морского судоходного канала, что позволит региону принимать суда большей вместимости. Мост через Балтийский канал строится надлежащей высоты, с учетом прохода в порт крупных судов.

Калининградская область не просит для себя никаких особых привилегий - ни от российского федерального центра, ни тем более от Белоруссии. Здесь полностью отсутствуют иждивенческие настроения. Область умеет и должна зарабатывать самостоятельно. Все, что требуется главному форпосту России на ее северо-западных рубежах – честные условия конкуренции. А если и помощь – то взаимная, при уважении интересов друг друга.

Всего лишь немногим более года назад Александр Лукашенко называл Калининградскую область «нашей областью». Заявлял, что Белоруссия чувствует себя «ответственной» за Калининград. Золотые слова, Александр Григорьевич! Жители Калининградской области не виноваты, что безответственные политики в свое время разрушили Советский Союз и вместе с ним – логистические связи между ближайшими регионами.

Приняв решение об отправке белорусского экспорта через Усть-Лугу, не время ли вспомнить и про самый близкий для Белоруссии порт, порт Калининграда? Это не только политически правильно с точки зрения интересов Союзного государства России и Белорусии. Жизнь показала, что дружба с Россией не только выгодна, но и надежна.