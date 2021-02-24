Белорусская оппозиция рассказала о помощи от ЕС

|
24 февраля, среда | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
Разделы
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Подробности...
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.
Подробности...
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
Подробности...
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Белорусская оппозиция рассказала о помощи от ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Представитель экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович рассказал о финансовой и экономической помощи со стороны ЕС республике после проведения «честных выборов».
«Как представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам и представитель экономической группы координационного совета (оппозиции – прим. ВЗГЛЯД) я нахожусь в постоянном контакте с Европейской комиссией. Мы обмениваемся информацией об экономической ситуации в Беларуси, приоритетных направлениях реформ и необходимой поддержке белорусской экономики. В проекте плана ЕС много полезных предложений для экономики Беларуси», – сказал Алехнович, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал офиса экс-кандидата.
По его словам, речь идет о «значительном увеличении финансирования частного бизнеса и крупных инфраструктурных проектов через ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, развитии энергетических, экологических и других трансграничных и бизнес-проектов в рамках «Восточного партнерства», принятии соглашения о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС».
Кроме того, Алехнович утверждает, что в проект входят «поддержка новой программы стабилизации Беларуси с МВФ, включая дополнительное финансирование ЕС через механизм «макрофинансовой помощи», поддержка вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию, техническая помощь Беларуси в разработке регуляторных и отраслевых реформ с участием ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – прим. ВЗГЛЯД), Всемирного банка, ЕБРР». Еще одним пунктом он назвал безвизовый режим для белорусов.
Сама Тихановская предсказала возобновление массовых протестов в Белоруссии весной. Протесты в Белоруссии «не стухли», заявила она, добавив, что весной, по ее мнению, возобновятся массовые акции.
Между тем до этого Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лондон решил призвать СПЧ ООН принять меры против России
|
|
Глава британского МИДа Доминик Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае, сообщают информационные агентства.
«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», – приводит РИА «Новости» фрагмент речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании СПЧ ООН.
Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин-оффисом. Рааб собирается назвать выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он также планирует осудить «пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин», которые, по его словам, в «промышленном масштабе» происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Кроме того, он хочет потребовать от военных в Мьянме «отойти в сторону». Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта, передает ТАСС.
Отметим, что Рааб намерен выступить на фоне продолжающихся в США преследований участников акций протеста в Вашингтоне 6 января, а также ареста в Испании рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в клевете в адрес монархии и прославлении терроризма (поддержке Группы антифашистского сопротивления). О ситуации в США и Испании в ставших известными фрагментах речи британца ничего не сказано. Напомним, Великобритания активно включилась в синьцзянский вопрос – Лондон решил защищать права уйгур, которых, как пишут западные СМИ, китайцы сгоняют в специальные лагеря.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. 1 февраля власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране было введено чрезвычайное положение. Кроме того,
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко
|
|
Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», – сообщил Песков. По его словам, главным образом стороны говорили «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», передает РИА «Новости»
«У нас действительно произошел определенный спад пандемийный – и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», – добавил Песков.
По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
Песков добавил, что инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений. «Совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», – сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.
При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности. «В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», – отметил Песков.
Кроме того, Путин и Лукашенко «говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны». «Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», – сказал Песков.
Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь экономике республики, отметив, что «деньги не выброшены на ветер».
«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, передает ТАСС.
В свою очередь Путин отметил, что уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.
В понедельник главы России и Белоруссии встретились для переговоров в Сочи.
Путин и Лукашенко созвонились после встречи в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили кооперацию стран в военно-промышленном комплексе.
«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского лидера БелТА.
Также лидеры стран обсудили выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.
Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
Тихановская назвала санкции ЕС против Белоруссии насмешкой
|
|
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение, сообщает британская газета Times.
«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», – заявила изданию Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало», передает ТАСС.
Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».
«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», – сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.
Ранее Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи длились более шести часов, сообщают СМИ.
Регламента по продолжительности встречи не было, передает ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь-1». В эфире канала «Россия-24» показали, как Путин проводил Лукашенко до машины. Президенты обменялись рукопожатиями и тепло обнялись.
Напомним, лидеры двух стран встретились в Сочи, где покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне, после этого главы государств отправились на обед.
На склон президенты поднялись на снегоходах. Сперва лидировал Лукашенко, но на спуске первым стал Путин, сообщает РИА «Новости».
Во время катания лидеры стран поприветствовали отдыхающих на Красной поляне: они помахали тем, кто был на склоне, а затем вернулись к катанию. Во время обеда Путин и Лукашенко сидели за одним столом на определенной дистанции, но это не помешало им активно беседовать.
Это не первый раз, когда главы государств катаются на лыжах. В 2019 году Путин и Лукашенко также вместе прокатились по одному из склонов Сочи.
Напомним, в понедельник лидеры России и Белоруссии встретились в Сочи. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи. Регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах, сообщили СМИ.
Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», передает БелТА.
Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня.
Ранее Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Перед этим Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
На Украине осудили притеснения журналистов в Белоруссии
Главы МИД и министерства культуры и информполитики Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко осудили притеснения журналистов в Белоруссии, сообщила пресс-служба украинского дипведомства.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Белоруссии, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов. Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Белоруссии открыто нарушает эти базовые принципы», – цитирует ТАСС заявление министров.
Украина «решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ», подчеркивается в заявлении.
Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала «Белсат» к двум годам колонии за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Между тем, осуждая нарушение свободы слова в Беллоруссии, Киев демонстрирует двойные стандарты, не упоминая о притеснении СМИ на Украине. Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Минск пригрозил Западу мерами в сфере нацбезопасности
Минск примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, помощник министра Олег Воинов.
«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», – передает слова Воинова РИА «Новости».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется.
В декабре начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин указал, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе.
До этого президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата Западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.
Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19
Белоруссия получит свою вакцину от коронавируса к осени, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас Минск активно закупает препараты от COVID-19 у России. Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V»самая эффективная в мире, как бы ее кто «ни троллил». В свою очередь Путин отметил, что Москва передала Белоруссии технологии российских вакцин, их производство стартует в марте. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Первую партию (вакцин) поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки», – сказал российский президент.
«Это серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией», – ответил Лукашенко.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.
Тихановская предсказала возобновление массовых протестов в Белоруссии весной
Протесты в Белоруссии «не стухли», заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, добавив, что весной, по ее мнению, возобновятся массовые акции.
Тихановская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону, оно опубликовано на YouTube-канале Гордона. Видео подписано как «интервью Дмитрия Гордона с избранным президентом республики Беларусь Светланой Тихановской. 2021 год».
Тихановская заявила, что сейчас «поменялась картинка, поменялась форма протеста», но «протестное движение, протестные настроения никуда не ушли». По ее словам, сейчас «время такой партизанщины», нельзя «действовать открыто», так как «это прямая дорога в тюрьму». На вопрос, возобновятся ли весной массовые акции, Тихановская ответила: «Я думаю, что да», – передает РИА «Новости».
Она сказала, что готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности в случае его ухода с поста: «Как это обычно делается – маленький домик с охраной личной – да». Тихановская заявила, что предоставление таких гарантий «должно стать итогом переговоров» с белорусскими властями.
В Белоруссии запретили повышать цены на социально значимые товары
Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете повышения цен на социально значимые товары. Документ, подписанный премьер-министром Романом Головченко, опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Постановлении принято «в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка», передает ТАСС. Совмин предписал компаниям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, ввоз, реализацию таких товаров в Белоруссии, «не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления (с 24 февраля – прим. ВЗГЛЯД) по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года».
В перечень социально значимых вошли 62 продуктовые позиции из категорий: крупы, мучные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло растительное, овощи-фрукты, чай, кофе, соль и сахар. В списке также мыло, бумага туалетная, салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, спички. Заморожены цены на 50 видов лекарств.
В постановлении говорится, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Напомним, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов, указав, что «умные люди» давно перешли на кнопочные аппараты, так как, по его словам, современные гаджеты якобы используются спецслужбами США для слежки.
Стало известно о планах России сменить посла в Минске
Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске: вместо Дмитрия Мезенцева пост займет Евгений Лукьянов, который переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года также занимал должность посла.
Три информированных источника рассказали «Коммерсанту», что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. По словам источников, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время. Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работал послом. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза России и занимался международными вопросами.
Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.
С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства России в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987-1990 годах – заместителем представителя МИДа в Ленинграде. В 1990-1991 годах работал замдиректора музея –«Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. В Дрезднер-банке, как рассказывал сам Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.
Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.
Отметим, что Москва уже в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. Так, Дмитрия Мезенцева срочно направили в Минск 30 апреля 2019 года прямиком из Совета федерации, где он был сенатором. Посла экстренно сменили на фоне скандалов, спровоцированных заявлениями и действиями Михаила Бабича, являвшегося одновременно главой российской дипмиссии в Минске и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Сейчас Мезенцев, по сообщению РБК, станет госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии вместо Григория Рапоты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил вероятность назначения нового посла России в Минске
|
|
«В Белоруссии новый посол встретится с нашими оппонентами, переполненными антироссийскими настроениями. Все это не превратит работу посла в Минске в синекуру», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возможном назначении дипломата Евгения Лукьянова на должность посла в Белоруссии вместо Дмитрия Мезенцева.
«О господине Лукьянове я слышал только положительные отзывы. Действительно, с 2016 года он пребывает на посту посла в Латвии, где его деятельность была вполне успешной. Нужно понимать, что дипломат – не фокусник, он не может изменить внутреннюю политику страны пребывания или продиктовать ей свои условия. Да, он может раскритиковать правительство этой страны, высказать озабоченность его деятельностью, но Венская конвенция четко регламентирует, где заканчивается обеспокоенность и начинается вмешательство во внутренние дела другого государства. Поэтому российские интересы в Латвии защищались по мере возможностей, которые не всегда были самыми благоприятными», – отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
По мнению собеседника, возможная работа посла в Минске точно будет не легче, а возможно, даже сложнее, чем в Риге. «С одной стороны, Белоруссия – дружественное нам государство, а белорусы – братский народ. Но в стране существует оппозиция к Александру Лукашенко как к лидеру Белоруссии, присутствуют различные точки зрения относительно взаимодействия с Россией. Некоторые наши оппоненты, например, госпожа Тихановская или господин Латушко, переполнены антироссийских настроений и более чем скептически высказывались по вопросам российско-белорусского диалога. Все эти факторы не превращают работу посла в Минске в синекуру, и опыт предыдущих представителей России в Белоруссии это доказал», – считает эксперт.
«Ситуация также осложняется тем, что и Минск, и Москва находятся под одним ударом со стороны одних и тех же сил. Поэтому перемещение посла из Риги в Минск – это перемещение внутри переднего края российской дипломатии. Если вспомнить, что господин Лукьянов имеет обширный опыт работы в аппарате Совета безопасности России, то в логичности такого назначения не остается сомнений. Если это решение будет принято, буду рад пожелать новому послу удачи», – заключил Межевич.
Ранее стало известно о том, что новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева может стать 69-летний Евгений Лукьянов. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Отмечается, что Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. По словам собеседников издания, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время.
Последние четыре года Лукьянов занимал аналогичный пост в Латвии. У него серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе.
Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.
С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987-1990 годах –заместителем представителя МИДа в Ленинграде. В 1990-1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. В Дрезднер-банке, рассказывал сам Евгений Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.
Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.
Один из его коллег по Совбезу в беседе с «Коммерсантом» охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Господин Лукьянов публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013-2014 годов – дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России. В украинских событиях того времени он винил и Польшу.
У белорусского руководства сейчас похожее отношение к Западу, отмечает издание. На фоне прошлогодних массовых протестов Александр Лукашенко неоднократно обвинял Польшу, страны Балтии и коллективный Запад в поддержке своих оппонентов и желании добиться смены власти в Белоруссии.
Напомним, в понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|