Чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской

Белорусская оппозиция «потеряла улицы» и не может бороться против власти, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Но политик уверена: ее сторонники попробуют объединить разные инициативы, в том числе привлечь на свою сторону силовиков. Остается вопрос: к кому обращены эти слова с учетом того, что в Белоруссии недавно обнародовали перехваченные переговоры оппозиционных лидеров, которых больше волнует судьба спонсорских денег, а не страны.

Белорусская оппозиция проиграла в уличных протестах из-за «отсутствия средств для борьбы с насилием режима против манифестантов». Об этом в интервью швейцарской газете Le Temps заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. «У них (служб правопорядка Белоруссии) есть оружие, у них есть сила, поэтому на настоящий момент – да, как представляется, мы проиграли», – заявила Тихановская.

Но противники президента Белоруссии Александра Лукашенко строят «структуры для завтрашней борьбы» и попробуют «связать различные инициативы оппозиции, которые возникли почти повсюду: врачи, учителя, силы полиции...». Новая стратегия заключается в лучшей организации с целью «оказывать постоянное давление на режим – до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной».

«Возвращение к демократии займет больше времени, чем предусматривалось... В Белоруссии люди хотят видеть свет в конце туннеля, думать о дне, когда все станет хорошо. Поскольку они рассчитывали на быстрое решение, то сейчас они ждут фантастического плана, мессию, который им скажет: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра Лукашенко уйдет». Однако такого плана не существует, никто не может предвидеть того, что произойдет», – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Напомним, в августе прошлого года сразу после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко (получил 80,1% голосов), в стране начались массовые акции протеста. Их масштаб оказался для Белоруссии беспрецедентным за все время после развала Советского Союза. Тихановская называет Лукашенко нелегитимным президентом и обвиняет в «захвате власти».

Еще в августе Тихановская покинула страну и уже из-за границы координировала действия единомышленников, многие из которых оказались арестованы или были вынуждены скрыться за пределами Белоруссии. В течение нескольких месяцев силовики разгоняли митингующих. Среди задержанных – десятки тысяч человек, четверо были убиты. Лукашенко неоднократно появлялся на публике с автоматом в руках, демонстрируя готовность лично дать отпор противникам.

Западные эксперты называли Тихановскую одним из «лидеров будущего». Недавно она оказалась в списке TIME100 Next, который является продолжением известного рейтинга TIME100. Ранее президент Литвы (эта страна предоставила Тихановской политическое убежище, обеспечивает ее жильем и охраной) Гитанас Науседа выдвинул оппозиционерку на соискание Нобелевской премии мира. Одним из своих последних успехов в борьбе с режимом Тихановская называла решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году. «У Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе», – заявила Тихановская.

В экспертной среде согласны, что на данном этапе можно говорить о проигрыше оппозиции. Но насчет будущих действий противников Лукашенко единой позиции нет. Минский политолог Дмитрий Болкунец напомнил, что в прошлом оппозиция обещала взять власть, если на улицы выйдет 100 тыс. человек. «На протесты вышло более полумиллиона человек – и ничего не произошло. Поэтому это поражение своего рода», – сказал эксперт.

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Причиной провала стало спонтанное «восстание народа против диктатора и узурпатора Лукашенко». Но, по оценке эксперта, «идет подготовка к дальнейшей борьбе». «Очевидно, что возникнет какая-то новая точка, которая снова спровоцирует уличные протесты и они смогут повлиять на шаткость режима. Играет роль не только улица, но и окружение в белорусском силовом аппарате и номенклатуре, в которых произошел колоссальный раскол. Все ждут, когда же власть падет, а на ее место придет не Светлана Тихановская, а кто-то более вменяемый, новая команда, которая устроит и номенклатуру, и общество, и оппозицию», – пояснил эксперт.

Впрочем, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что Тихановская лукавит.

«Она проиграла не улицу, она проиграла себя. Оппозиция проиграла улицу, потому что Тихановской не стало как политической фигуры. Тихановская не выдержала испытание улицей»,

– подчеркнул эксперт.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш добавляет, что сокрушительный удар по противникам Лукашенко нанес показанный в Белоруссии сериал о перехваченных переговорах беглой оппозиции. «Стало очевидно, что кроме склок по поводу денег, ничего другого уже нет. А деньги пропали весьма и весьма существенные. Верхушка оппозиции заметно обогатилась. С моральной точки зрения у новой оппозиции не получилось сохранить свое знамя чистым», – уверен Коктыш.

Интервью Тихановской политолог расценивает как заявление для спонсоров, «успокоением для доноров». «Что-то из того, что она говорит, воплотится, но скорее это будет иметь отношение не к политической реальности, а к тому, чтобы новая оппозиция поддерживала себя как-то, кормила. Внутри страны они повторят судьбу миграции первой националистической волны 90-х годов. Про нее уже никто не помнит, кроме разве что Зенона Позняка», – указал Коктыш.

Болкунец утверждает, что успех еще возможен в случае перехода на сторону оппозиции части силовиков. Но этому мешает то, что среди них «никто не хочет ломки системы». «Силовики терпеть не могут Лукашенко, но при этом хотели бы получить какие-то гарантии в случае смены власти, чтобы не повторить судьбу условного «Беркута», – пояснил белорусский эксперт.

Собеседник утверждает, что оппозиция активна на уровне подполья. «Существует больше тысячи разных подпольных ячеек, которые координируют локальные протесты, формируют отряды самообороны и готовят решительную атаку на режим. В определенный период это подполье может проявить себя и сформировать мощные колонны движения на городскую инфраструктуру, вплоть до взятия силовым путем власти в стране», – прогнозирует Болкунец.

Заметной остается поддержка со стороны Запада, где существуют «десятки организаций и структур, которые помогают расшатывать белорусскую систему, в том числе санкционными пакетами». «Есть рабочие заводов, крупных предприятий. В решительный момент они будут готовы организовать забастовки. Например, это стачком «Беларуськалия», «Гродно Азот», Новополоцкого НПЗ. Там по-прежнему есть костяк людей, готовых выставлять политические требования и организовать масштабное контрнаступление на режим», – уверен Болкунец.

Эксперт добавляет, что отчасти сам президент виноват в том, что существует вероятность реванша со стороны его противников. «Лукашенко не прекращает насилия. С одной стороны, он предлагает консолидировать общество, а с другой – достает дубинку и дает команды всех мочить, увольнять, выгонять из страны. Он не идет на диалог. Конституционная реформа проводится без должных обсуждений и с затягиванием времени», – указал Болкунец.

В ответ Коктыш утверждает, что в Белоруссии «все успокоилось». «У оппозиции не оказалось содержательной программы, поэтому все было предсказуемо и вполне логично. Аргументация была на эмоциональном отторжении власти, но без какой бы то ни было позитивной программы. Протесты бюджетников, как и протесты рабочих – это был заведомый оксюморон, потому что вне государства сотрудники социальной сферы никому особо не нужны и уж точно не в той реальности, которая возникла бы в случае победы цветной революции», – уверен политолог.

После проведения Всебелорусского народного собрания выяснилось, что «политически и финансово оппозиция обанкротилась». «Белорусские спецслужбы оказались достаточно профессиональны, а перехват переговоров лидеров оппозиции оказал сильный деморализующий эффект. Свежие перехваты показали, как оппозиция начала паниковать после того, как ее переговоры стали достоянием общественности. После этого от оппозиции уже ничего не остается, никаких моральных преимуществ больше нет», – подытожил Коктыш.

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