Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

Раскрутить всю Белоруссию на забастовку оппозиции не удалось. Заводы работают. Остановилась, да и то частично, лишь система образования – многие студенты бузят уже который день, причем на территории вузов ОМОН их не трогает. Университеты Минска превратились в последние очаги протеста. Каковы шансы Лукашенко подавить сопротивление белорусского студенчества?

Студентов, участвующих в оппозиционных акциях, следует отправить «кого в армию, а кого на улицу», потребовал во вторник Александр Лукашенко. Тот, кто «вышел, нарушая закон, на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом», уверен президент. Столь же жесткие меры надо применять к преподавателям, поддерживающим протест. Но таких профессоров, «которые гадко себя ведут в вузах», единицы, оговорился президент.

Лукашенко призвал чиновников не уговаривать студентов и не призывать их к порядку, так как «это бесполезно». «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, и они опять потом оттуда вылезут», – посетовал Батька.

Накануне министр образования Игорь Карпенко заявил, что многие учащиеся «ведут себя по-хамски» по отношению к преподавателям и сотрудникам вузов, а также пытаются «дестабилизировать обстановку в учреждениях образования». Выступления студентов с неприкрытыми формами агрессии будут пресекать правоохранители, пригрозил министр.

Поводом для угроз президента и министра стали акции протеста, вспыхнувшие в понедельник в стенах многих белорусских вузов. Если общебелорусская забастовка, которую обещала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, явно провалилась, остановить заводы и фабрики ей так и не удалось, то с вузами оппозиции повезло больше. Многие из них не смогли нормально работать ни в понедельник, ни во вторник.

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Как пишет портал Naviny.by со ссылкой на студенческие телеграм-каналы, в Белорусском медицинском университете (БГМУ) «студенты сидят на полу в холле главного корпуса», аналогичным образом поступили учащиеся Белорусского государственного университета (БГУ). В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) студенты вышли на улицу и требуют «вызвать на разговор ректора». В соцсетях и Telegram появляются видео и фото с акций, которые свидетельствуют, что студенты ходят по коридорам своих университетов, хлопают в ладоши и скандируют: «Далучайся!» («Присоединяйся!»).

Судя по тем же сообщениям в социальных сетях, к забастовке оппозиция пытается подключить и провинциальные вузы, но тщетно. В чате Гродненского университета студентов пригласили на переменах устраивать цепи солидарности и марши, а на зданиях университета в Барановичах появились протестные плакаты и листовки.

При этом, в отличие от улиц Минска, силовики не спешат пресекать волнения в стенах вузов. Сообщается лишь, что в БНТУ за происходящим следят правоохранители в штатском, милиционеров видели и на территории Барановичского университета, а в БГУ за порядком следит охрана вуза – «секьюрити» закрыли ворота университетского дворика, но в корпусах забастовка продолжается.

Ректораты призывают студентов к порядку, но мнения преподавательского состава разделились. Например, в Белорусском университете информатики и радиоэлектроники 35 педагогов известили ректора о присоединении к своим бастующим ученикам.

Кроме того, студенты, как в августе, составляют заметную часть массовки на уличных акциях. Так, в понедельник более сотни студентов в Минске, поддержавших призыв оппозиции, прошли от здания БГУ на центральную площадь Независимости, где сомкнулись с участниками «марша пенсионеров». За молодыми людьми следовали группы омоновцев и автозак, причем задерживать многих из них начали загодя. Другая колонна пришла от БНТУ. Но в итоге марш был разогнан ОМОНом.

Неделю назад президент назначил новых ректоров в трех крупных вузах, студенты которых были замечены как самые активные участники протеста – это Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский госуниверситет культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский технический университет (БрГТУ).

По мнению белорусского политолога Дмитрия Болкунца, угрозы Лукашенко не смогли сбить волну протеста среди студенчества. «Наоборот, растет студенческая солидарность. Молодежь стремится к активной политической деятельности и не боится отчисления из вузов. Так что у Лукашенко нет никаких шансов вернуть себе симпатии студентов, даже в провинциальных вузах», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

По оценке эксперта, «все крупные столичные вузы в той или иной степени протестуют» – кроме уже упомянутых, это еще и Государственный экономический университет (ГЭУ).

Кстати, угрозы отчисления за политическую активность – это нарушение определенных прав и свобод, следовательно, полагает Болкунец, белорусские вузы рискуют натолкнуться на санкции зарубежного академического сообщества. «Могут быть прерваны или заморожены контакты с теми университетами, откуда отчисляют студентов за инакомыслие, – пояснил собеседник. – При этом отчисленных студентов с радостью примут на учебу западные страны – Польша, Литва, Чехия, Германия. Кого-то могут зачислить и российские вузы, как это обещают во Всероссийском союзе студентов».

Ранее председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко сказал газете ВЗГЛЯД, что минские или брестские студенты могут спокойно перевестись на учебу в нашу страну. «Независимо от того, по каким причинам учащийся был отчислен – из-за неуспеваемости или по политическим причинам – он сможет перейти в российский вуз», – пообещал он.

Отчисление грозит лишь явному меньшинству учащихся, уверен сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, политолог Петр Петровский. «В плане протестных вспышек выделяются два вуза – БГУ и МГЛУ.

Впрочем, нередко протест выражается в том, что студенты всего лишь фотографируются на переменах в определенных ракурсах.

Это (скорее) демонстрация сочувствия сопротивлению, нежели само сопротивление», – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД. По мнению эксперта, будет преувеличением считать студенчество опорой оппозиции.

«Подавляющее большинство бунтарями себя не видят и настроены на хорошую учебу, работу, создание семьи. Может, они и критикуют режим Александра Лукашенко, но оппозицию при этом тоже не поддерживают», – полагает политолог. Есть и провластные студенческие группы, отметил Петровский. «Эта молодежь участвовала в акциях возле посольств Польши и Литвы, возмущаясь вмешательством иностранцев в дела Белоруссии», – указал эксперт.

Молодежи в любой стране часто свойственны нонконформизм и бунтарство, но акции белорусского студенчества производят впечатление управляемых в формате сетевой войны, отметил Петровский. «Без команд определенных телеграм-каналов эти показные акции не происходят, – указал эксперт. – При этом руководители протестов анонимны и не несут ответственности за свои действия».

Не следует забывать, что многие политтехнологи белорусских протестов – в частности, гражданин США Виталий Шкляров – до этого работали на российском протестном поле, напомнил Петровский. «Протесты во время выборов в Мосгордуму летом прошлого года органически связаны с тем, что происходит сейчас в Белоруссии, – считает эксперт. – И то и другое подготовили одни и те же политтехнологи, связанные с Западом. Что касается России, то они будут использовать и там попытаются задействовать студенческую среду для нагнетания протестов – скажем, накануне президентских выборов 2024 года».

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Белорусская власть перекрыла поток западных грантов за несколько месяцев до начала нынешнего кризиса. 25 мая Лукашенко подписал декрет «Об иностранной безвозмездной помощи», согласно которому для получения иностранной помощи белорусская НКО теперь должна пройти тщательную проверку КГБ. Впрочем, похоже, решение запоздало.

Еще в прошлом году российское Агентство социального инжиниринга обнародовало доклад, посвященный влиянию Запада в Белоруссии. Согласно этому исследованию, все популярные у молодежи топ-блогеры в белорусском сегменте интернета так или иначе были связаны с западными грантами и транслировали антироссийский контент.

Лукашенко запретил деятельность фонда Джорджа Сороса еще в 1997 году. Но фонд «Возрождение» с офисом в Киеве, существующий за счет того же фонда Сороса, продолжал регулярно созывать на форумы издателей белорусских региональных газет и перечислял гранты разным НКО на поддержку «солидарности с белорусской молодежью».

Следует также учесть, что множество молодых белорусов прошло обучение за рубежом. По оценке портала «Белорусский партизан», по состоянию на 2018 год за границей обучалось 10% от общего числа белорусских студентов, или 27 тысяч человек. Из них 40% – в странах Запада, в первую очередь в Польше и Германии.