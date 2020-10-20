Лукашенко сменил ректоров трех вузов из-за участия студентов в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, так как студенты этих учебных заведений ранее были замечены как активные участники несанкционированных акций протеста.

Таким образом, перестановки в руководстве затронули Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ), сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

«В последнее время к ВУЗовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью – навести там порядок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новым ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, до этого возглавлявшая факультет немецкого языка при университете, БГУКИ – Наталья Карчевская, бывший первый замминистра культуры Белоруссии, БрГТУ – Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе БНТУ (Белорусский национальный технический университет).

Ранее Лукашенко поручил в течение недели провести кадровые перестановки в вузах, студенты которых «продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию».

«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», – заявил Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.