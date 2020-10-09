Лукашенко поручил провести кадровые перестановки в вузах из-за «поведения студентов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в течение недели провести кадровые перестановки в вузах, студенты которых «продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию».

«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Кроме того, он потребовал сформировать в основных СМИ ядро, которое будет готово отстаивать информационный суверенитет республики.

«Контроль в этом плане (должен осуществляться) администрацией президента. Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное наступательно. Надо было, чтобы прошло два месяца, чтобы наши основные телевизионные каналы и другие СМИ работали так, как сейчас. Это надо делать постоянно», – заявил белорусский президент.

По словам Лукашенко, что только внутренняя стабильность в республике является гарантией ее выживания. «Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», – подчеркнул он.

Лукашенко указал, что Белоруссия – это «правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает». «Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией», – сказал Лукашенко

Он подчеркнул, что именно эти люди хотят стабилизации ситуации, однако «отдельные из них находятся в состоянии неопределенности». «Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси», – сказал Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.