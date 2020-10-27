Лукашенко потребовал отчислять протестующих студентов

Участвующие в несанкционированных протестах студенты должны быть отчислены из вузов, их следует отправить «кого в армию, а кого на улицу», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил на совещании в Минске, что среди студентов «кто хочет, тот пусть учится», а кто «вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом», передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«Пожалуйста, отправьте их, как я говорил – кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», – сказал президент.

Он добавил, что такие же меры должны приниматься к преподавателям, но их «единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

Лукашенко призвал чиновников «никого не просить и не уговаривать, это бесполезно».

«В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус и они опять потом оттуда вылезут», – объяснил президент.

Схожей позиции белорусский лидер придерживается и по поводу бастующих рабочих: «Не хотят рабочие работать – не надо, но их единицы».

Ранее Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии.

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске.

Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.