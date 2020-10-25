Задержаны несколько десятков человек в белорусской Лиде на акции протеста

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25 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях Владимир Смирнов/ТАСС
Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Престиж ООН вернет только новая холодная война

Владимир Можегов, публицист
Все международные институты переживают самый серьезный кризис за время своего существования. И едва ли за все время своего существования влияние ООН было так слабо, как сегодня. Подробности...

Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...
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Увидеть Антарктиду – и умереть

Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    Задержаны несколько десятков человек в белорусской Лиде на акции протеста

    25 октября 2020, 17:07

    Текст: Александра Юдина

    Несколько десятков человек задержаны в белорусской Лиде на несанкционированной акции протеста, правоохранители применяли во время ее разгона слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе УВД Гродненской области.

    «В рамках административного процесса задержаны несколько десятков человек в Лиде», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Отмечается также, что сотрудниками применялось спецсредство – слезоточивый газ.

    Ранее сообщалось, что в центр белорусской столицы стягивается милиция, внутренние войска, ОМОН и спецтехника.

    В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

    23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.


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