Лукашенко заявил о террористических угрозах в Белоруссии

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке к VI Всебелорусскому народному собранию.

Лукашенко заявил, что именно так оценивает ситуацию, когда «уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов», передает БелТА.

«Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», – подчеркнул президент.

Он также заявил, что участники акций протеста пересекли «красную черту» по многим направлениям: «Мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась».

Президент также заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны.

«Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают – примем решения и будем по ним жить», – сказал Лукашенко.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске.

Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.