Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки» в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть. Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка», – сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Ранее сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде на несанкционированной акции протеста и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, стало известно, что столичные правоохранители на улице Орловской, где проходит массовая несанкционированная акция протеста, применили около десяти светошумовых гранат.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.