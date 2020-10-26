КГБ Белоруссии увидел в действиях протестующих признаки терроризма

Экстремистские действия протестующих в Белоруссии можно квалифицировать как акт терроризма, действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

«В последние дни в Белоруссии участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц», – цитирует БелТА Бычека.

«Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма», – добавил он.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.