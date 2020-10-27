Эксперт: Отчисленных из-за протестов белорусских студентов примут в российские вузы

Взгляд
27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
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Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Почему Армения терпит поражение в Карабахе

Азербайджан празднует победу над Арменией – и основания для этого действительно есть Алексей Куденко/РИА Новости
Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда. Почему армянская армия оказалась слабее и какие ошибки были ею допущены при подготовке к боевым действиям? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В США готовятся к фальсификациям и протестам

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий о том, что большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...

На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...
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Украина превращается в страну феодалов

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Власть в регионах сосредоточилась в руках «работодателей» в широком смысле этого слова. Людей, от которых прямо или косвенно зависит работа ключевых предприятий региона. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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    Эксперт: Отчисленных из-за протестов белорусских студентов примут в российские вузы

       27 октября 2020, 17:40
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Независимо от того, по каким причинам белорусский студент был отчислен, он сможет перейти в российский вуз, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, комментируя заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко об отчислении из учебных заведений протестующих учащихся.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что все студенты, которые будут замечены в качестве участников в несанкционированных протестах, будут отчислены из вузов. Он также отметил, что те же меры должны применяться и к преподавателям.

    «Безусловно нужно смотреть образовательные программы, по которым учатся белорусские студенты, но в большинстве своем, что белорусские, что российские вузы работают по Болонской системе образования (бакалавриат и магистратура). Соответственно, многие образовательные программы достаточно близки, поэтому независимо от того, по каким причинам студент был отчислен, будь то политические причины или, например, из-за неуспеваемости, ему в вузе выдадут определенный пакет документов с пройденными предметами», – говорит Цапко.

    Он рассказывает, что в России это называется академической справкой. Именно с ней любой студент может перевестись в другой вуз, где ему также засчитают пройденные ранее предметы. При этом университет имеет право и не засчитать какие-либо дисциплины, если, допустим, по ним на курсе велась углубленная работа.

    «Человек может даже в российском вузе учиться на какой-то специальности, а потом перейти в другой вуз через дорогу на то же направление, но его могут не принять на тот же курс, потому что образовательная программа даже на смежных специальностях может отличаться по набору предметов. Поэтому, здесь абсолютно все индивидуально», – объясняет собеседник.

    При этом он уточняет, что вуз может пойти на встречу и зачислить студента в этот же год на тот же курс, но только если программная разница будет допускать определенное количество предметов. То есть учащегося просто попросят догнать программу самостоятельно и сдать в течение какого-то времени недостающие дисциплины. Но если нагрузка будет очень большой, то студент просто не осилит недостающие предметы за пару месяцев или год, поэтому в этом случае вуз предлагает зачислить на младший курс.

    «В принципе, практика мировая показывает, что студенты, благодаря Болонской системе, могут перемещаться по миру, переходить из вуза в вуз, из страны в страну. Думаю, что и с белорусскими студентами здесь особых проблем не возникнет. Хотя, конечно, сама ситуация, что студентов за протесты в белорусских вузах будут отчислять, очень печалит. Жаль, что пока государственные органы и вузы не могут найти общий язык со студенчеством и своей общественностью», – резюмировал Цапко.

    Ранее министр образования Белоруссии Игорь Карпенко предупреждал, что студенческие акции с неприкрытыми формами агрессии будут пресекаться правовыми мерами. По его словам, учащиеся ведут себя по-хамски по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также пытаются дестабилизировать обстановку в учреждениях образования.


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