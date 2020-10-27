Эксперт: Отчисленных из-за протестов белорусских студентов примут в российские вузы

Независимо от того, по каким причинам белорусский студент был отчислен, он сможет перейти в российский вуз, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, комментируя заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко об отчислении из учебных заведений протестующих учащихся.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что все студенты, которые будут замечены в качестве участников в несанкционированных протестах, будут отчислены из вузов. Он также отметил, что те же меры должны применяться и к преподавателям.

«Безусловно нужно смотреть образовательные программы, по которым учатся белорусские студенты, но в большинстве своем, что белорусские, что российские вузы работают по Болонской системе образования (бакалавриат и магистратура). Соответственно, многие образовательные программы достаточно близки, поэтому независимо от того, по каким причинам студент был отчислен, будь то политические причины или, например, из-за неуспеваемости, ему в вузе выдадут определенный пакет документов с пройденными предметами», – говорит Цапко.

Он рассказывает, что в России это называется академической справкой. Именно с ней любой студент может перевестись в другой вуз, где ему также засчитают пройденные ранее предметы. При этом университет имеет право и не засчитать какие-либо дисциплины, если, допустим, по ним на курсе велась углубленная работа.

«Человек может даже в российском вузе учиться на какой-то специальности, а потом перейти в другой вуз через дорогу на то же направление, но его могут не принять на тот же курс, потому что образовательная программа даже на смежных специальностях может отличаться по набору предметов. Поэтому, здесь абсолютно все индивидуально», – объясняет собеседник.

При этом он уточняет, что вуз может пойти на встречу и зачислить студента в этот же год на тот же курс, но только если программная разница будет допускать определенное количество предметов. То есть учащегося просто попросят догнать программу самостоятельно и сдать в течение какого-то времени недостающие дисциплины. Но если нагрузка будет очень большой, то студент просто не осилит недостающие предметы за пару месяцев или год, поэтому в этом случае вуз предлагает зачислить на младший курс.

«В принципе, практика мировая показывает, что студенты, благодаря Болонской системе, могут перемещаться по миру, переходить из вуза в вуз, из страны в страну. Думаю, что и с белорусскими студентами здесь особых проблем не возникнет. Хотя, конечно, сама ситуация, что студентов за протесты в белорусских вузах будут отчислять, очень печалит. Жаль, что пока государственные органы и вузы не могут найти общий язык со студенчеством и своей общественностью», – резюмировал Цапко.

Ранее министр образования Белоруссии Игорь Карпенко предупреждал, что студенческие акции с неприкрытыми формами агрессии будут пресекаться правовыми мерами. По его словам, учащиеся ведут себя по-хамски по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также пытаются дестабилизировать обстановку в учреждениях образования.