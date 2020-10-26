В Минске начались акции протеста студентов и пенсионеров

Более сотни студентов в Минске, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке, прошли от здания Белорусского госуниверситета (БГУ) на центральную площадь Независимости, где собрались участники «Марша пенсионеров».

От университета к площади вместе со студентами выдвинулись несколько десятков микроавтобусов с сотрудниками ОМОНа и автозак, передает ТАСС.

Тем временем несколько сотен участников «Марша пенсионеров» начали движение с площади Независимости в сторону Октябрьской площади. По ходу движения к ним присоединяются новые участники акции с бело-красно-белой символикой.

При этом в районе проведения демонстрации пока не были замечены сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в понедельник правоохранители начали проводить в центре Минска задержания бастующих студентов неподалеку от Белорусского национального технического университета. Несколько студентов посадили в автозаки.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.