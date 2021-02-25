Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Взгляд
25 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
Разделы

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
Перейти в раздел…

За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...

США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 6 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Перейти в раздел…

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве
    Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении Адвокат заявил об этапировании Навального из СИЗО СБУ решила добиваться экстрадиции Шария на Украину Экипаж МКС временно залатал возможную трещину в российском модуле
    Военная авиация пролетела над Ереваном ЧФ взял под наблюдение тральщики ВМС Испании и Греции в Черном море Генпрокуратура ФРГ обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой Владельца сети «Корчма Тарас Бульба» заочно арестовали
    В Армении может состояться первый военный переворот на постсоветском пространстве Усомнившегося в Холокосте ученого уволили из петербургского вуза ВВП США упал до рекордных значений со времен Второй мировой войны В Эрмитаже назвали сроки получения наследства из Франции котами

    Главная тема


    Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни

    «плачевное положение»


    Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении

    общественное мнение


    В голосовании по памятнику на Лубянке Александр Невский лидирует с небольшим перевесом

    «просто непродуктивно»


    Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия

    Видео

    война с Азербайджаном


    Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

    новая повестка


    Почему политические экологи призывают россиян забыть про Сталина

    чрезвычайные холода


    Как американская энергетика оказалась бессильна перед морозами

    новые санкции


    ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

    глобальный подход


    Игорь Мальцев: Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики

    новый законопроект


    Андрей Сорокин: Как победить мертвого Гитлера

    Северный поток – 2


    Олег Хавич: Варшава и Киев берут Джо Байдена «на слабо»

    голубое топливо


    Российскому газу не страшна зеленая энергетика

    на ваш взгляд


    Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
    Игорь Караулов

    Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		25 февраля 2021, 18:20

    В истории с Лубянской площадью Москвы, которой вдруг срочно потребовалась «архитектурная доминанта», больше всего жалко князя Александра Невского. Жил человек восемьсот лет назад, в молодости выиграл два небольших, но важных сражения, потом пытался, как мог, выживать вместе с Русью в условиях геополитической катастрофы. Лавировал, изворачивался, творил чудеса дипломатии. И вот теперь он снова в центре внимания.

    Роль Александра Невского в опросе москвичей, который начался 25 февраля на московской платформе «Активный гражданин», можно понимать двояко. То ли это спарринг-партнёр для Ф.Э. Дзержинского, которого кто-то во что бы то ни стало стремится вернуть на Лубянку. То ли это, напротив, такой увесистый козырь, которым можно побить даже Железного Феликса, ведь побил же он Сталина в 2008 году на конкурсе «Имя России».

    А вот другого князя, Ивана III, к участию в опросе не допустили, хотя идея поставить на этом месте памятник создателю независимого русского государства появилась довольно давно и имеет много сторонников. Увы, Иван оказался недостаточно известен народу, недостаточно «раскручен», и Феликсу заведомо проиграл бы.

    А почему, спросите вы, Александр оказался знаменитее Ивана? А потому что про него фильм сняли, а про Ивана – нет. Просто товарищ Сталин однажды решил: будем продвигать Александра Невского, а Ивана III не будем. И последствия этого сталинского решения до сих пор определяют наше массовое сознание.

    Таким образом, москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. И если победит Александр Невский, то кому будет поставлен памятник? Реальному князю, которого, перенесись он в наше время, ни один москвич на улице не узнал бы в лицо? Скорее всего, мы увидим в бронзе или граните актера Николая Черкасова в момент произнесения слов, придуманных писателем Петром Павленко: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет». В общем, правая рука советского идейного наследия к удовольствию публики борется с левой.

    Фото: Анатолий Сергеев-Васильев/ТАСС

    Но и это ещё не всё. Кому бы в итоге ни поставили памятник на Лубянской площади, это всё равно будет памятник Дзержинскому. Просто потому что никакого другого памятника здесь никогда не было. Потому что все тридцать лет, в течение которых площадь стояла без «архитектурной доминанты», разговор шёл только вокруг Феликса: то ли вернуть его на место, то ли вбить сюда другую историческую фигуру как осиновый кол, не позволяющий ему вернуться. Потому что святой князь никогда не был не только на этой площади, но и вообще в Москве, а Дзержинский здесь работал и ряд окрестных зданий до сих пор занимает созданная им спецслужба. Поневоле любой монумент на этом месте превратится в памятник покровителю чекистов.  Желаем ли мы Александру Невскому такой участи?

    Не слишком ли мы стали увлекаться борьбой за идеологические фантики и фантомы? Не слишком ли легко мы срываемся в бесплодные споры вокруг давно миновавших событий и давно умерших людей?

    То, что у нас до сих пор не изжит, не переварен этот красно-белый конфликт, можно назвать величайшим поражением и величайшим позором нашего интеллектуального класса. Стыдно смотреть, как взрослые дяди и тёти виртуально вцепляются друг другу в шевелюры вместо того, чтобы внутренне собраться и упорядочить, примирить внутри себя картину нашей противоречивой, великой и несчастной, битой и ломанной истории, в которой у всех была своя правда. Но это станет возможно только тогда, когда мы будем объединены вдохновляющей картиной будущего, а пока этой картины нет, умственные усилия наших сограждан бездарно тратятся на поругание или отмывание мертвецов.

    Поэтому на данный момент разумный опрос о том, чем можно заполнить сердцевину Лубянской площади, мог бы выглядеть, например, так: кофейня или пивная? Кофейня в венском стиле, с пирожными «захер» и «эстерхази», или душевная пивная с креветками и раками. Что-нибудь для живых людей, а не для истуканов.

    Вы согласны с мнением автора?
    5 голосов 5 голосов


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •