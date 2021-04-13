Дать стране спокойно жить

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей

13 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Прибалтика протестировала энергетическую нищету

Прибалтика полностью отказалась от электроэнергии из России на пару дней Виктор Драчев/ТАСС
Прибалтика выяснила, как ее население будет жить без созданного в Советском Союзе энергетического кольца БРЭЛЛ. Отказ от электричества из России и Белоруссии приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей до европейского уровня, в то время как зарплаты до него в Прибалтике ощутимо не дотягивают. Да и в случае аварий в энергосистеме обратиться за помощью к восточным соседям уже не получится. Подробности...
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Поворот к природе усилит позиции России в мире

Москва должна заявить о себе как об одном из глобальных лидеров борьбы за «зеленую идею» ZUMA/Global Look Press
Тема климата начинает играть большую роль в международной политической повестке. В конце апреля США проведут саммит, на котором будет обсуждаться вопрос перехода к безуглеродной энергетике. Налог на «углеродный след» вскоре планирует ввести ЕС. Есть мнение, что новые экостандарты Запад превращает в инструмент против Китая и России. Но как Москва и Пекин могут обратить это оружие себе на пользу? Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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У властей США нет стратегии в отношении Украины

Заявление Блинкена о «последствиях для России» было грозным, но расплывчатым POOL New/Reuters
Глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил с верхушкой НАТО угрозу, которую Россия якобы несет Украине, и пообещал серьезные последствия в случае агрессивных действий Москвы. Однако какие именно последствия имеются в виду, Блинкен так разъяснить и не смог. Надо ли России опасаться новых существенных санкционных ударов Запада или предостережения Госдепа – лишь пустая риторика? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Дать стране спокойно жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые так негодовали на «царскую тиранию», привели к власти настоящую тиранию – и, в отличие от царизма, действительно кровавую. Почему это стоит вспомнить? Потому что присловье, что нельзя обманывать всех, все время и одними и теми же трюками, увы, неверно. Подробности...

Смерть генерала Корнилова обрекла Россию на годы Гражданской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
С точки зрения тактики Ледяной поход был примером множества успешных превозмоганий. Стратегия же оказалась провалена с треском. Добровольческая армия не достигла ни одной поставленной цели – массового восстания не произошло, а Екатеринодар и вовсе попал в руки большевиков. Подробности...
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На реализацию затей Cталина Испании не хватает денег

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Четырехдневка неизбежно вызовет снижение производства товаров и услуг, а незапланированные бюджетные расходы на помощь участвующему в проекте бизнесу нарастят госдолг. Издержки возрастут у предприятий промышленной отрасли и организаций сферы услуг. Подробности...
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Кремль добавил Зеленского в игнор

Обсуждение: 4 комментария

Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей
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    Сергей Худиев

    Дать стране спокойно жить

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		13 апреля 2021, 12:08

    Как говорится в опубликованном на днях ежегодном докладе Совета Европы (СЕ), число заключенных в России к началу 2020 года составило 519 618 человек – заметно меньше, чем в начале 2019 (563 166) и 2018 (602 176) годов. Это очень важная новость, невероятно важная, говорящая о нашей стране и о том, куда она двигается, очень многое.

    Это все еще, по европейским меркам, много – чуть больше только в Турции, в других странах Европы – меньше. Но гораздо меньше, чем в США, которые удерживают первенство в мире по числу заключенных на сто тысяч населения – 639 (в России этот показатель равен 356).

    Это уменьшение населения тюрем за последние годы отражает существующую уже около 20 лет динамику – в 2000 году в российских тюрьмах находилось 1,06 млн человек, сейчас – примерно вдвое меньше.   

    Это хорошая новость – но люди не очень замечают хорошие новости по целому ряду причин. Во-первых, мы от природы запрограммированы больше обращать внимания на угрозы. Не страшно пропустить хорошую новость – а вот прозевать угрозу (в виде льва или нападения на город) было действительно опасно. Сейчас это, конечно, не так – абсолютное большинство плохих новостей никак не касается вашей безопасности. Но психологические механизмы, которые сформировались в совсем других условиях, продолжают срабатывать – составители новостных заголовков используют это, зная, что читатель скорее кликнет на пугающий заголовок, чем на позитивный.

    Другая причина – плохие новости чаще носят внезапный характер (теракт, катастрофа, убийство), а хорошие обычно развиваются медленно и плавно, и не очень понятно, когда о них сообщать. «Вот уже двадцать лет, как число заключенных в России снижается» – неясно, в какой момент это должно выскочить как срочная новость. Но есть и еще одна причина – в информационном пространстве довольно активен определенный взгляд на Россию как на страну, в которой все очень плохо. Вера в то, что все идет от плохого к худшему, воспринимается как признак человека честного и неравнодушного, почти как нравственная обязанность.

    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Как международные, так и внутренние друзья свободы пишут о том, что режим становится все более репрессивным – причем это происходит уже очень давно, все эти примерно лет двадцать. Атмосфера ненависти уже давно стала такой густой, что в ней можно было топор вешать, а потом сделалась еще в четыре раза гуще. Как это согласовать со статистикой, согласно которой государство стало гораздо меньше сажать граждан, а граждане – совершать меньше преступлений? Как в эту мрачную картину вписываются другие позитивные показатели – например, сокращение числа абортов (примерно в три раза с 2005 года) и потребления алкоголя (в два раза с 2011 года)?

    Похоже, что никак. Картина мира, в которой Россия может двигаться только под уклон, существует независимо от каких-либо статистических показателей. Люди основывают свои представления о мире на том, что, по их убеждению, должно быть – а любая информация, противоречащая этому, блокируется, часто даже неосознанно. Можно ли от этого просто отмахнуться? Ну, раз людям нравится жить в таком депрессивном мире, не запрещать же им это? Не запрещать, конечно – но, во всяком случае, не принимать эту нигилистическую и унылую точку зрения на Россию. Потому что она может оказаться очень разрушительной.

    Читая обличения, я не могу избавиться от ощущения, что где-то это все уже было. Тоже «лучшие люди» обличали «прогнившее, некомпетентное, коррумпированное и репрессивное государство». Это было во времена самодержавия, которое, как нам говорят, тоже жестоко подавляло народ, выступавший против его нестерпимой тирании. Негодование революционной интеллигенции начала ХХ века (когда читаешь эти тексты сейчас) тоже выглядит вполне искренним. Тем более, что именно ее точка зрения забронзовела и отлилась в граните официальной советской пропаганды. Тем из нас, кто застал это время, еще в школе крепко вбили: «Николай Кровавый», «столыпинский галстук», «репрессии обреченного режима».

    Однако если отложить в сторону эмоциональные оценки, которые давали борцы с самодержавием, и обратиться к статистике – сколько на самом деле людей было казнено при последнем русском императоре – мы обнаружим неожиданную вещь. Количество смертных казней в Российской империи было сопоставимо с другими европейскими странами – и несопоставимо меньше, чем в СССР. С 1825 по 1905 год к смертной казни в царской России было приговорено 1397 человек, казнено 894 человека. Военно-полевые суды, действовавшие восемь месяцев с 1906 по начало 1907 года (на пике репрессий, вызванных революцией 1905 года), вынесли чуть больше тысячи смертных приговоров, реально казнено 683 человека.

    Для сравнения: за 1936–1937 годы, без какого-либо восстания и необходимости его подавлять, к расстрелу было приговорено 681 692  человека, по другим данным несколько больше. Люди, которые так негодовали на «царскую тиранию», привели к власти настоящую тиранию – и, в отличие от царизма, действительно кровавую. Почему это стоит вспомнить? Потому что присловье, что нельзя обманывать всех, все время и одними и теми же трюками, увы, неверно. Внушать людям, что они живут при страшной тирании, когда на самом деле положение дел нормально – это вполне работающий прием.

    Картина, созданная своим, доверенным кругом источников, «лучшими людьми» и «правильными» СМИ, проглатывается и транслируется без проверки. Но если обратиться к статистическим показателям, мы живем вовсе не при страшном режиме, который день ото дня свирепеет, а в стране, где нравы (в том числе нравы государства), напротив, постепенно смягчаются. Это процесс медленный и неровный, но он идет.

    Конечно, мы живем не в раю – и мы можем и должны протестовать против несправедливости, когда мы ее видим. Но чтобы что-то изменить к лучшему, нужно исходить из действительного положения дел. А оно медленно, но несомненно улучшается – и продолжит улучшаться, если дать стране спокойно жить и развиваться.

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