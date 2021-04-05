Вынесен приговор расстрелявшему коллег в московском метро экс-полицейскому

Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова по делу о посягательстве на жизнь правоохранителей на станции метро «Рязанский проспект».

В ходе прений прокурор просил назначить Смирнову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет – в тюрьме, а также ограничение свободы на два года.

«Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых – в тюрьме, и ограничение свободы на один год шесть месяцев», – передает РИА «Новости» итоговый приговор судьи Андрея Суворова.

Ранее Смирнов, которого коллегия присяжных признала виновным в расстреле сотрудников ОСБ в московском метро, был оправдан по эпизоду, связанному с угрозой еще одному оперуполномоченному собственной безопасности УВД на метрополитене.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных ст. 317 УК) и оправдан по двум другим статьям и в получении взяток (п. «б» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК). При этом присяжные признали Смирнова заслуживающим снисхождения. Это значит, что ему не смогут назначить пожизненный срок лишения свободы.

В сентябре 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в Москве два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения. В мае 2020 года Смирнову предъявили обвинение в окончательной редакции.