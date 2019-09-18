Полицейские устроили перестрелку у метро «Рязанский проспект», есть жертвы

Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве полицейский открыл огонь по коллегам, один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один ранен, сообщает МВД.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным «360», инцидент произошел около 18.00. Причина конфликта неизвестна. Выживший находится в тяжелом состоянии.

Устроивший перестрелку полицейский задержан.

Telegram-канал 112 сообщает, что убитый и раненый – сотрудники УСБ МВД. Они проводили оперативные мероприятия по задержанию постового полицейского станции метро «Рязанский проспект» по подозрению во взяточничестве. Злоумышленником оказался полицейский в звании старший прапорщик, который стрелял из табельного оружия.

ГУ МВД по Москве на своем сайте подтверждает, что один полицейский погиб и второй получил тяжелые ранения при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции.

По информации РЕН-ТВ, нападавшим оказался старший прапорщик Алексей Смирнов, который служил в службе безопасности столичного метро. Его пытались задержать полицейские Алексей Лимонов и Максим Веялко. Погиб Веялко.

По данным Telegram-канала Mash, полицейские пытались задержать коллегу за взятку в 2 тыс. рублей.