Расстрел полицейских в Москве попал на видео

Камеры запечатлели расстрел двоих полицейских коллегой, произошедший на станции «Рязанский проспект» в московском метро, сообщают СМИ.

Как передает телеканал РЕН ТВ, на кадрах видно, что расстрел начался в комнате полиции станции. Полицейский, достав табельное оружие, открыл огонь по коллегам. Пострадавшие попытались сбежать от стрелка.

В среду сотрудники полиции Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку старшего прапорщика Алексея Смирнова, который работал в службе безопасности столичного метро, однако тот в ответ открыл стрельбу.

Веялко погиб, Лимонов был госпитализирован с тяжелым ранением.

Устроивший стрельбу полицейский задержан.

В четверг сообщалось, что Лимонов пришел в сознание.

Ранее в пятницу сообщалось, что полицейский, задержанный за стрельбу по коллегам в районе станции метро «Рязанский проспект», отказывается от дачи показаний.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов.