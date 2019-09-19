Раненый в Москве полицейский пришел в себя

Полицейский Алексей Лимонов, в среду получивший ранение в метро Москвы, пришел в сознание, сообщил источник.

По его данным, в больнице Лимонова навестила жена, сообщает «360».

Полицейский перенес операцию. Он попал в больницу с ранениями грудной клетки, бедра, плеча и кисти руки и с большой кровопотерей.

Накануне сотрудники полиции Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку старшего прапорщика Алексея Смирнова, который работал в службе безопасности столичного метро, однако тот в ответ открыл стрельбу.

Веялко погиб, Лимонов был госпитализирован с тяжелым ранением.

Устроивший стрельбу полицейский задержан.