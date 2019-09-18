Источник опроверг гибель второго полицейского при перестрелке в метро

Второй полицейский, пострадавший в ходе перестрелки на станции метро «Рязанский проспект», жив, но находится в тяжелом состоянии

«Он жив. <...> (Сейчас) делают операцию, после направят в реанимацию», – сообщает «360» со ссылкой на информированный источник.

Около 18.00 мск полицейский открыл огонь по коллегам на станции метро Рязанский проспект в столице, один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один ранен. В отношении стрелявшего полицейского заведено уголовное дело.