В отношении расстрелявшего коллег полицейского в Москве возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» против полицейского, который расстрелял своих коллег у станции метро «Рязанский проспект», сообщает СУ СК по Москве.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сообщается на сайте СУ СК.

Подозреваемый задержан, его доставят в следственное подразделение для допроса.

Указывается, что в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» при проведении сотрудниками ОСБ МВД задержания сотрудника полиции метрополитена, который подозревался в получении взятки от гражданина, не имеющего документов, «последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности».

Один человек погиб, второй доставлен в больницу.

На сайте МВД России также сообщается, что главное управление собственной безопасности полиции по поручению руководства министерства «проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности».

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-разыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы будут переданы в следственные органы», – сообщается на сайте.