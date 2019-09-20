Стрелявший в коллег московский полицейский отказался от дачи показаний

Полицейский, задержанный за стрельбу по коллегам в районе станции метро «Рязанский проспект», отказывается от дачи показаний, рассказал источник в правоохранительных органах.

«От дачи показаний задержанный отказался», – передает РИА «Новости» слова источника.

Другой источник сообщил, что сотрудники собственной безопасности в метро вели операцию по наблюдению за возможным нарушителем, при этом они находились в гражданской одежде, оружия и бронежилетов при них не было.

Столичный главк следственного комитета расследует уголовное дело по факту происшествия в метрополитене о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ход расследования на контроле прокуратуры Москвы.

«Сейчас проводятся следственные действия, ему предстоит пройти, в том числе, проверку на вменяемость», – сообщил источник.

Он добавил, что есть «большая вероятность», что открывший стрельбу полицейский мог находиться в состоянии хронического стресса.



В среду сотрудники полиции Алексей Лимонов и Максим Веялко попытались задержать за взятку старшего прапорщика Алексея Смирнова, который работал в службе безопасности столичного метро, однако тот в ответ открыл стрельбу.

Веялко погиб, Лимонов был госпитализирован с тяжелым ранением.

Устроивший стрельбу полицейский задержан.

Напомним, в четверг сообщалось, что Лимонов пришел в сознание.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов.