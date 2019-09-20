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20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

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По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

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Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
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              Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

              В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тест   20 сентября 2019, 08:20
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Юрий Зайнашев

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              Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел.

              Прокурор Москвы Денис Попов взял под особый контроль ход расследования перестрелки между полицейскими у метро «Рязанский проспект», сообщил в четверг ТАСС. Для прокурора Попова, назначенного на эту должность совсем недавно – чуть более недели назад, это первое крупное дело на новом посту.

              Напомним, накануне сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД подполковник Алексей Лимонов и старший лейтенант Максим Веялко попытались задержать заподозренного во взятке старшего прапорщика Алексея Смирнова, служившего на этой станции. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением. Смирнов задержан.

              Сообщение прокуратуры по понятным причинам составлено скупо, без подробностей. Однако в прессе не только упоминаются фамилии подозреваемого и пострадавших, но и приводятся многочисленные детали произошедшего – впрочем, непроверенные.

              Часть версий уже можно отмести – например, первоначально появившиеся сообщения о том, что Смирнов принял Лимонова и Веялко за преступников, когда те зашли в комнату полиции в гражданской одежде. Источник издания «Коммерсант» сообщил, что подполковник и старший лейтенант пригласили понятых и представились Смирнову, после чего тот и начал палить. Впрочем, рассказу источника нельзя доверять на сто процентов.

              История о полицейской стрельбе, как ее преподносят источники СМИ и телеграм-каналов, изобилует странностями. Так, говорится, что Смирнов на показаниях заявил, что «не хотел сидеть», поэтому и открыл огонь. Но ведь за такую небольшую взятку (напомним, потребовал у пассажира–мигранта 2 тысячи рублей и пачку сигарет) прапорщик мог отделаться и штрафом. Теперь же Смирнову теперь грозит пожизненное заключение – он проходит по «тяжелой» статье 317 УК. Поэтому совсем непонятно, что могло подтолкнуть прапорщика на такой безумный поступок.

              Свежую версию в четверг выдвинул телеграм-канал Baza. Его источник со ссылкой на родственников Смирнова утверждает: причиной нападения была стойкая личная неприязнь к сотрудникам УСБ. По этой версии, около года назад некоего коллегу Смирнова также задержали люди из «собственной безопасности». Источник уверяет: на Смирнова начало давить сначала УСБ, а потом и собственное начальство, чтобы тот дал показания на задержанного. Когда прапорщик уклонился, то его «даже заставляли написать заявление на увольнение». Смирнов попытался перевестись в другой отдел полиции, на что ему дали отказ. Такая конфликтная ситуация тянулась около полугода.

              Впрочем, эта версия не стыкуется с утверждением других источников, говорящих, что Смирнов жаловался не на давление руководства или УСБ, а просто на тяжелые условия службы и маленькую зарплату (что, видимо и «вынуждало» полицейского брать взятки с мигрантов, не имеющих регистрации).

              Третью версию можно назвать «историей нового Евсюкова»: в последнее время Смирнов работал без выходных из-за нехватки полицейских. Источники полагают, что у него могли возникнуть и проблемы психологического характера. В пользу этого говорит явная алогичность его действий. Когда Смирнов внезапно открыл стрельбу по коллегам, у него ненадолго появился реальный шанс сбежать. Но вместо того чтобы скрыться (благо район «Рязанки» – многолюдный, с массой дворов), он вернулся в комнату полиции и попытался добить раненного подполковника Лимонова.

              «Мы не исключаем, что Смирнов находился в состоянии взведенного курка и огонь в случае какой-то конфликтной ситуации мог открыть не только по сотрудникам полиции, но и обычным пассажирам», – сообщил источник. По его данным, Смирнов носил пистолет не в кобуре, а в кармане, чтобы быстрее при необходимости им воспользоваться.

              Возникает вполне резонный вопрос – как человек, открывший стрельбу по своим коллегам, оказался на службе в полиции. Да еще и после истории с майором Евсюковым, когда всех сотрудников внутренних дел должны были начать проверять на психическую устойчивость особенно тщательно, в том числе и штатные психологи.

              Московский адвокат, бывший следователь МВД Святослав Попрушко напоминает, что на самом деле

              психологов в штате полиции так мало, что сотрудник видит их всего несколько раз в жизни.

              «Это бывает, когда он поступает на службу, переводится на другую должность и когда закрепляется на постоянное ношение табельного оружия. В такие моменты ведомственные психологи заставляют сотрудника проходить стандартный американский тест MMPI, который за более чем 20 лет использования даже толком не русифицировали, – посетовал Попрушко в интервью газете ВЗГЛЯД. – Это известный психологам обычный тест, несколько сот вопросов, ответы «да-нет», которые потом психологи анализируют на компьютере и делают вывод, например, о склонности к депрессии».

              И дело не в том, что в полиции не апробировали какие-то новейшие психологические методики. «В СССР при приеме в органы МВД будущего сотрудника тщательно проверяли, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший министр внутренних дел России, генерал армии Анатолий Куликов. – Тогда штатных психологов в структуре не было, но кадровики проводили беседы с членами семьи, школьными учителями класса, где учился кандидат или с мастером и прорабом на предприятии, где молодой человек мог успеть поработать после армии». «Все это помогало составить психологический портрет будущего сотрудника и узнать его моральные качества», – вспоминает Куликов.

              Если всё обстоит так, как говорят многочисленные неофициальные источники, то вопиющий непрофессионализм проявили не только те, кто упустил из виду потенциальную неадекватность и низкие моральные качества Смирнова. Очень похоже, что непрофессионально действовали конкретно и те, кто пришел задерживать взяточника.

              В частности, если Лимонов и Веялко действительно пришли в комнату полицию мало того, что в гражданской одежде, но и без оружия – то это было вопиющей ошибкой, отмечает Куликов. «Сегодня техника позволяет зафиксировать с помощью тепловизоров все, что у человека в кармане лежит»,  – указал собеседник. Следовательно, надо было допустить, что у прапорщика при себе будет табельное оружие.  «Потом, почему надо было проводить арест в местах скопления граждан? – задается вопросом Куликов. – Хотели взять с поличным? Если он вооружен, то нужно было как-то подстраховаться. Здесь явно допущено упущение. Этот факт подрывает авторитет сотрудников правоохранительных органов», – сожалеет бывший глава МВД.

              Генерал напомнил, что задача особистов (в советское время этим занимались сотрудники контрразведки) обычно заключалась не в том, чтобы сразу задержать нарушителя, а в том, чтобы предотвратить преступление, поэтому подозреваемых во взяточничестве обычно сначала прямо предупреждали о том, что они попали на карандаш.

              «Если человек хоть чуть-чуть имеет чувство меры и совести, он откажется от совершения преступлений. Если он идиот и преступник, тогда его надо брать и карать самым жестоким образом в соответствии с законом», – пояснил Куликов.

              Бывший следователь Попрушко указывает еще на одну ошибку (или на странность) в действиях сотрудников УСБ. «Было ли лицо, передавшее взятку, предварительно снабжено средствами негласной аудиозаписи? Где изъятые деньги?», – задается вопросом собеседник. Напомним, что по версии источника «Коммерсанта», офицеры УСБ, уже на улице остановили предполагаемого взяткодателя (у которого Смирнов, как утверждается, взял 2 тысячи). Этот гражданин им под видеозапись дал показания на прапорщика. Но получается, что сам момент передачи взятки не был зафиксирован? «Отсутствие ответов на эти вопросы приводит к двум предположениям. Либо это была провокация, которая пошла не по сценарию. Либо особисты сами вымогали деньги у полицейского», – не исключает Попрушко.

              Собеседник добавляет, что некое давление со стороны особистов, которое испытывал на себе прапорщик Смирнов, могло сыграть свою роковую роль (это одна из версий, которую поддерживают и телеграм-каналы).

              «Надо сказать, что многие рядовые полицейские уверены: особисты создают обстановку морального террора личного состава. Возможно, это послужило дополнительным фактором и для Смирнова в ту секунду, когда он выхватил оружие и открыл огонь», – предположил Попрушко.

              Нисколько не оправдывая поступок предполагаемого убийцы, собеседник не исключил и версию психического срыва. «Психологический климат в подразделениях, в целом, негативный, – отмечает Попрушко. – Причины? Низкое денежное содержание, тяжелые условия службы, низкая квалификация управленческих кадров. И никакие ухищрения штатных психологов эти факторы преодолеть не смогут. Для рядовых россиян это может звучать странно, но полицейские также часто чувствуют свою социально-правовую незащищенность. Перед кем? Не только перед начальством, но как раз и перед особистами – перед службой собственной безопасности».

              В любом случае, то, что произошло на станции метро «Рязанский проспект» – это явный непрофессионализм и упущения с одной и с другой стороны, подчеркнул бывший глава МВД Анатолий Куликов.

              «Руководители внутренних органов должны сделать выводы из случившегося», – призвал собеседник. Но сейчас  гарантировать, что подобный инцидент не повторится в будущем, нельзя, подчеркнул  Куликов. «Сейчас в МВД иногда вынуждены из-за нехватки кадров брать на службу тех, кто «просто поднял руку», говорить о глубокой работе по подбору кадров в таких случаях не приходится, – посетовал бывший министр. – Попробуйте найти человека на патрульно-постовую службу! Случайно попавшие на эти должности люди «клюют», прибегают к достаточно распространенной мере вымогательства у мигрантов».


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