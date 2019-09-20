Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел.

Прокурор Москвы Денис Попов взял под особый контроль ход расследования перестрелки между полицейскими у метро «Рязанский проспект», сообщил в четверг ТАСС. Для прокурора Попова, назначенного на эту должность совсем недавно – чуть более недели назад, это первое крупное дело на новом посту.

Напомним, накануне сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД подполковник Алексей Лимонов и старший лейтенант Максим Веялко попытались задержать заподозренного во взятке старшего прапорщика Алексея Смирнова, служившего на этой станции. Тот в ответ открыл стрельбу. Веялко погиб, Лимонов госпитализирован с ранением. Смирнов задержан.

Сообщение прокуратуры по понятным причинам составлено скупо, без подробностей. Однако в прессе не только упоминаются фамилии подозреваемого и пострадавших, но и приводятся многочисленные детали произошедшего – впрочем, непроверенные.

Часть версий уже можно отмести – например, первоначально появившиеся сообщения о том, что Смирнов принял Лимонова и Веялко за преступников, когда те зашли в комнату полиции в гражданской одежде. Источник издания «Коммерсант» сообщил, что подполковник и старший лейтенант пригласили понятых и представились Смирнову, после чего тот и начал палить. Впрочем, рассказу источника нельзя доверять на сто процентов.

История о полицейской стрельбе, как ее преподносят источники СМИ и телеграм-каналов, изобилует странностями. Так, говорится, что Смирнов на показаниях заявил, что «не хотел сидеть», поэтому и открыл огонь. Но ведь за такую небольшую взятку (напомним, потребовал у пассажира–мигранта 2 тысячи рублей и пачку сигарет) прапорщик мог отделаться и штрафом. Теперь же Смирнову теперь грозит пожизненное заключение – он проходит по «тяжелой» статье 317 УК. Поэтому совсем непонятно, что могло подтолкнуть прапорщика на такой безумный поступок.

На эту тему

Свежую версию в четверг выдвинул телеграм-канал Baza . Его источник со ссылкой на родственников Смирнова утверждает: причиной нападения была стойкая личная неприязнь к сотрудникам УСБ. По этой версии, около года назад некоего коллегу Смирнова также задержали люди из «собственной безопасности». Источник уверяет: на Смирнова начало давить сначала УСБ, а потом и собственное начальство, чтобы тот дал показания на задержанного. Когда прапорщик уклонился, то его «даже заставляли написать заявление на увольнение». Смирнов попытался перевестись в другой отдел полиции, на что ему дали отказ. Такая конфликтная ситуация тянулась около полугода.

Впрочем, эта версия не стыкуется с утверждением других источников, говорящих, что Смирнов жаловался не на давление руководства или УСБ, а просто на тяжелые условия службы и маленькую зарплату (что, видимо и «вынуждало» полицейского брать взятки с мигрантов, не имеющих регистрации).

Третью версию можно назвать «историей нового Евсюкова»: в последнее время Смирнов работал без выходных из-за нехватки полицейских. Источники полагают, что у него могли возникнуть и проблемы психологического характера. В пользу этого говорит явная алогичность его действий. Когда Смирнов внезапно открыл стрельбу по коллегам, у него ненадолго появился реальный шанс сбежать. Но вместо того чтобы скрыться (благо район «Рязанки» – многолюдный, с массой дворов), он вернулся в комнату полиции и попытался добить раненного подполковника Лимонова.

«Мы не исключаем, что Смирнов находился в состоянии взведенного курка и огонь в случае какой-то конфликтной ситуации мог открыть не только по сотрудникам полиции, но и обычным пассажирам», – сообщил источник. По его данным, Смирнов носил пистолет не в кобуре, а в кармане, чтобы быстрее при необходимости им воспользоваться.

Возникает вполне резонный вопрос – как человек, открывший стрельбу по своим коллегам, оказался на службе в полиции. Да еще и после истории с майором Евсюковым, когда всех сотрудников внутренних дел должны были начать проверять на психическую устойчивость особенно тщательно, в том числе и штатные психологи.

Московский адвокат, бывший следователь МВД Святослав Попрушко напоминает, что на самом деле

психологов в штате полиции так мало, что сотрудник видит их всего несколько раз в жизни.

«Это бывает, когда он поступает на службу, переводится на другую должность и когда закрепляется на постоянное ношение табельного оружия. В такие моменты ведомственные психологи заставляют сотрудника проходить стандартный американский тест MMPI, который за более чем 20 лет использования даже толком не русифицировали, – посетовал Попрушко в интервью газете ВЗГЛЯД. – Это известный психологам обычный тест, несколько сот вопросов, ответы «да-нет», которые потом психологи анализируют на компьютере и делают вывод, например, о склонности к депрессии».

И дело не в том, что в полиции не апробировали какие-то новейшие психологические методики. «В СССР при приеме в органы МВД будущего сотрудника тщательно проверяли, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший министр внутренних дел России, генерал армии Анатолий Куликов. – Тогда штатных психологов в структуре не было, но кадровики проводили беседы с членами семьи, школьными учителями класса, где учился кандидат или с мастером и прорабом на предприятии, где молодой человек мог успеть поработать после армии». «Все это помогало составить психологический портрет будущего сотрудника и узнать его моральные качества», – вспоминает Куликов.

Если всё обстоит так, как говорят многочисленные неофициальные источники, то вопиющий непрофессионализм проявили не только те, кто упустил из виду потенциальную неадекватность и низкие моральные качества Смирнова. Очень похоже, что непрофессионально действовали конкретно и те, кто пришел задерживать взяточника.

В частности, если Лимонов и Веялко действительно пришли в комнату полицию мало того, что в гражданской одежде, но и без оружия – то это было вопиющей ошибкой, отмечает Куликов. «Сегодня техника позволяет зафиксировать с помощью тепловизоров все, что у человека в кармане лежит», – указал собеседник. Следовательно, надо было допустить, что у прапорщика при себе будет табельное оружие. «Потом, почему надо было проводить арест в местах скопления граждан? – задается вопросом Куликов. – Хотели взять с поличным? Если он вооружен, то нужно было как-то подстраховаться. Здесь явно допущено упущение. Этот факт подрывает авторитет сотрудников правоохранительных органов», – сожалеет бывший глава МВД.

Генерал напомнил, что задача особистов (в советское время этим занимались сотрудники контрразведки) обычно заключалась не в том, чтобы сразу задержать нарушителя, а в том, чтобы предотвратить преступление, поэтому подозреваемых во взяточничестве обычно сначала прямо предупреждали о том, что они попали на карандаш.

«Если человек хоть чуть-чуть имеет чувство меры и совести, он откажется от совершения преступлений. Если он идиот и преступник, тогда его надо брать и карать самым жестоким образом в соответствии с законом», – пояснил Куликов.

Бывший следователь Попрушко указывает еще на одну ошибку (или на странность) в действиях сотрудников УСБ. «Было ли лицо, передавшее взятку, предварительно снабжено средствами негласной аудиозаписи? Где изъятые деньги?», – задается вопросом собеседник. Напомним, что по версии источника «Коммерсанта», офицеры УСБ, уже на улице остановили предполагаемого взяткодателя (у которого Смирнов, как утверждается, взял 2 тысячи). Этот гражданин им под видеозапись дал показания на прапорщика. Но получается, что сам момент передачи взятки не был зафиксирован? «Отсутствие ответов на эти вопросы приводит к двум предположениям. Либо это была провокация, которая пошла не по сценарию. Либо особисты сами вымогали деньги у полицейского», – не исключает Попрушко.

Собеседник добавляет, что некое давление со стороны особистов, которое испытывал на себе прапорщик Смирнов, могло сыграть свою роковую роль (это одна из версий, которую поддерживают и телеграм-каналы).

«Надо сказать, что многие рядовые полицейские уверены: особисты создают обстановку морального террора личного состава. Возможно, это послужило дополнительным фактором и для Смирнова в ту секунду, когда он выхватил оружие и открыл огонь», – предположил Попрушко.

Нисколько не оправдывая поступок предполагаемого убийцы, собеседник не исключил и версию психического срыва. «Психологический климат в подразделениях, в целом, негативный, – отмечает Попрушко. – Причины? Низкое денежное содержание, тяжелые условия службы, низкая квалификация управленческих кадров. И никакие ухищрения штатных психологов эти факторы преодолеть не смогут. Для рядовых россиян это может звучать странно, но полицейские также часто чувствуют свою социально-правовую незащищенность. Перед кем? Не только перед начальством, но как раз и перед особистами – перед службой собственной безопасности».

В любом случае, то, что произошло на станции метро «Рязанский проспект» – это явный непрофессионализм и упущения с одной и с другой стороны, подчеркнул бывший глава МВД Анатолий Куликов.

«Руководители внутренних органов должны сделать выводы из случившегося», – призвал собеседник. Но сейчас гарантировать, что подобный инцидент не повторится в будущем, нельзя, подчеркнул Куликов. «Сейчас в МВД иногда вынуждены из-за нехватки кадров брать на службу тех, кто «просто поднял руку», говорить о глубокой работе по подбору кадров в таких случаях не приходится, – посетовал бывший министр. – Попробуйте найти человека на патрульно-постовую службу! Случайно попавшие на эти должности люди «клюют», прибегают к достаточно распространенной мере вымогательства у мигрантов».