Жертву «полицейского изнасилования» делают «шлюхой, которая сама виновата»

Чем дальше идет расследование громкого преступления в Уфе, тем больше расходятся версии произошедшего. Сначала утверждалось, что твое полицейских напоили и изнасиловали девушку-дознавателя. Теперь появляются сообщения, что «все было обоюдно». Какая из этих версий выглядит более правдоподобной и почему?

Жуткая история в Уфе, где трое полицейских начальников изнасиловали коллегу-дознавательницу, продолжает обрастать все новыми подробностями.

Напомним, что, по имеющейся информации, трое полицейских – 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району республики – выпивали в отделении. Ближе к полуночи они позвали к себе 23-летнюю дознавательницу, дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Далее, по словам девушки, ее напоили, после чего изнасиловали. Против мужчин возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.

Как пишет «Комсомольская правда в Уфе», с 23-летней девушкой-дознавателем работают психологи. Также сообщается, что сотрудница полиции получила телесные повреждения, медики диагностировали у нее разрывы тканей. Девушка находится дома.

Вскоре после появления первых новостей об изнасиловании в Telegram-каналах прошла информация о том, что подозреваемые якобы готовы заплатить по 10 миллионов рублей, чтобы замять дело, а их представители якобы разработали специальный «темник» для СМИ, по которому нужно очернять изнасилованную девушку и обелять вероятных преступников:

«Дознаватель сама пришла на мужскую пьянку, «отцы» делились с ней опытом, который не прочитаешь в учебниках, она пила без принуждения и, возможно, сама была не против...

– Девушка постоянно вызывающе одевалась, расстегнутые пуговки, юбка короче уставной, это бы откровенный сексуальный призыв. Посмотрите ее соцсети – она везде выпендривается своей красотой и сексуальной привлекательностью, намекает на разврат.

На эту тему

– Это, может быть, вообще внутриведомственные разборки, подстава – чтобы снять заслуженных полицейских и заменить их своими людьми. Кто знает, что было на самом деле?

– Мужики, вы же знаете, как женщины оговаривают, шантажируют и сажают честных ребят в тюрьмы якобы за насилие, а на самом деле потому, что не заплатил или что-то не сделал».

Утром 1 ноября статья с похожими тезисами появилась все в той же уфимской «Комсомолке». Автор обозначает свою позицию прямо в заголовке: «Дознавательницу, изнасилованную тремя полицейскими, еще в школе МВД прозвали Шурыгиной в погонах». Отметим, что в случае с Дианой Шурыгиной никаких сомнений в виновности насильника нет, и, несмотря на смягчение первоначального приговора, оправдан он не был.

Формулировки очень похожи на так называемый темник: «Грандиозный скандал на ровном месте», «два старых и уважаемых офицера», «девушка всегда чувствовала себя в полной безопасности и без тени сомнения поднялась к трем взрослым мужчинам», «все трое подозреваемых – известные и влиятельные в Башкирии полицейские. Причем коллеги в версию изнасилования не верят», ну и так далее.

Затем телеканал «Царьград» со ссылкой на «Комсомолку» опубликовал новость, озаглавленную «Все было обоюдно»: Уфимский полицейский сомневается в версии жестокого изнасиловании дознавателя.

РИА «Новости» со ссылкой на «источники» опубликовало информацию, что «Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой», а также о том, что «чувствует она себя нормально, не госпитализирована, как пишут некоторые СМИ, не нуждается в психологической помощи».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также сомневается в версии жертвы: «У меня есть не очень проверенные данные, что у дочки генерала, помимо самого генерала, еще и хахаль из этих кругов, а именно, хахаль пил в компании – вот был там один 34-летний мужчина, он, как говорят, ейный хахаль и есть. Таким образом, вообразим, что вы пятидесятилетний полковник, а там было таких два. Так вот – перед вами дочка генерала со своим мужиком вместе. Вы стали бы ее насиловать? Ну или принуждать к сексу? Ну или не принуждать, а поить ее до потери сознания, а потом совать в нее член? Это немного неблагоразумно, не правда ли? Это не очень осторожно, правда же? Там было как-то чуточку не совсем так однозначно, короче, как представляется», – написал Сергей Доренко в своем Telegram-канале.

При этом опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты настроены крайне резко по отношению к вероятным насильникам.

«По этой истории я просто в бешенстве. Там надо докопаться до истины, но если они так обращались со своими сослуживцами, можно представить, что они вытворяли с теми людьми, которые обращались к ним за помощью. Как эти люди могли оказаться на службе? Как они могли продвигаться по служебной лестнице, проходить переаттестации? Куда смотрели их руководители? Надо отправить туда все возможные комиссии и инспекции, чтобы глубоко проверили, и не только этих троих», – заявил член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев.

С ним согласна феминистка Анна Федорова: по ее словам, проблема общества в том, что сначала разбираются с моральным обликом жертвы – была ли трезвая, как была одета, «писали в Сети, что она была высокомерной, ей нравилось внимание мужчин... Все делается для того, чтобы очернить жертву и показать, что случившееся с человеком – не страшно. А вот насильники – примерные добропорядочные граждане. Самый ад здесь в том, что, пока общество так относится к жертвам и выгораживает насильников, меньше будет дел, доведенных до суда.

Девушки понимают: какой смысл заявлять, если заявление мало того что не возьмут, так еще и общество скажет, что ты шлюха, которая сама виновата.

Надо показывать больше примеров, когда насильников осуждают, когда жертва получает поддержку», – уверена Федорова.

Расследование продолжается, тем временем глава московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что произошедшее в Уфе не является чем-то необычным для правоохранительных органов: «Мерзость, пакость. Но я абсолютно не удивлен. Буквально года три–четыре назад ко мне пришла дознаватель из МВД – центрального аппарата, она в следственно-оперативной группе была. В ночь с 31-го на 1-е начальники пригласили попить, отметить Новый год: сейчас шампанское попьем. Она говорит: да я не пью. Они ей сказали: тогда пиши рапорт на увольнение. Она говорит: не буду. А начальник уже пьяненький, сказал: ну вот, мы хотели тебя напоить и ***. Вот дословно», – заявил он.

По словам Пашкина, он ни разу не слышал о «подставах» через ложные обвинения в изнасиловании в правоохранительных органах, а вот обратные случаи происходят регулярно: «каждый год приходят такие сотрудницы, которые говорят: вот я хотела перевестись, мне начальник говорит – пошли на койку».

Если слова Пашкина соответствуют действительности, тогда доведенное до конца расследование произошедшего в Уфе может стать поводом для новых заявлений об изнасилованиях со стороны сотрудниц правоохранительных органов. И тогда скандал может выйти совершенно на другой уровень.