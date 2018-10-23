Блогеры указали на подозрительные моменты после скандала с полицейским изнасилованием

Авторы Telegram-каналов заявили, что им якобы предлагали разместить информацию, порочащую 23-летнюю девушку-дознавателя из Уфы, которую изнасиловали трое высокопоставленных полицейских.

«Местные журналисты рассказывают, что идет попытка за деньги отмазать и обелить подозреваемых. Есть и конкретика – якобы существует темник для соцсетей и СМИ», – сообщают авторы Telegram-канала «СМИ_ли».

В темнике, на который ссылаются блогеры, будто бы сообщается прямо противоположная версия происшествия: якобы девушка носила неуставную форму, была не против интима с полицейскими, якобы хотела их подставить или шантажировать. Кроме того, отмечалось, что родственники полицейских якобы собирают средства (по 10 млн рублей за каждого из силовиков), чтобы они не пострадали от шантажа.

«Если верить тому, что нам пишут, то посев всех этих тезисов должен происходить одновременно, чтобы сбить с толку людей обилием нужных трактовок, загнать общественное мнение в свое поле интерпретаций. Как по классике – вы будете работать все выходные или только в субботу? Так что если увидите знакомые тезисы – значит, до вас доехала заказушечка», – предупредили блогеры коллег.

«По поводу изнасилования дознавателя в Уфе. Любая версия с возможным обелением насильников: «совратила», «сама была не против», «вела развратно» бьются в количество обвиняемых. Ни одна нормальная девушка не решится на половую связь с тремя взрослыми мужчинами, из которых двое годятся ей в отцы. Конечно же, если это не кастинг Пьера Вудмана. Нам в личку уже писали непонятные личности с тезисами, которые уже озвучили многие каналы. Наша редакция остается при своем мнении и советует другим каналам сделать то же самое», – сообщили авторы канала «Акитилоп».

В ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району над 23-летней девушкой-дознавателем надругались трое коллег. Позже выяснилось, что жертва является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.

Меньше полугода назад девушка окончила юридический университет, как отмечают источники, с ее именем были связаны несколько скандалов.

Среди задержанных – 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району республики. В Республику Башкортостан направлена группа сотрудников ГУСБ МВД для установления обстоятельств произошедшего.

Член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев заявил, что история привела его в бешенство. Феминистка Анна Федорова после скандала в Уфе раскритиковала отношение общества к жертвам изнасилований.