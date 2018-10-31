Высокопоставленных полицейских в Уфе заподозрили в групповом изнасиловании

Начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании подчиненной.

Начальник районного УВД выпивал в своем кабинете вместе с начальником паспортно-визового сервиса. В состоянии алкогольного опьянения мужчины изнасиловали молодую дознавательницу из того же управления.

Потерпевшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.

Факт случившегося подтвердили источники «Комсомольской правды».

В свою очередь Telegram-канал Mash утверждает, что насильников было трое, причем все занимают высокие должности.

На канале рассказывается, что дознавателя пригласил в кабинет начальник под предлогом обсуждения рабочих вопросов. Жертва ничего не подозревала, а также не могла отказать старшему по званию. В результате над молодой сотрудницей насильники «издевались всю ночь».

«Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

В настоящий момент по факту преступления возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых: 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу.