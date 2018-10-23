Соловьева привела в бешенство история с групповым изнасилованием девушки полицейскими в Уфе

«Если они так обращались со своими сослуживцами, можно представить, что они вытворяли с теми людьми, которые обращались к ним за помощью. Это случай вопиющий, совершенно безобразный, не должно быть никакого прощения, никаких попыток замять», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев.

«По этой истории я просто в бешенстве. Там надо докопаться до истины, но если они так обращались со своими сослуживцами, можно представить, что они вытворяли с теми людьми, которые обращались к ним за помощью. Как эти люди могли оказаться на службе? Как они могли продвигаться по служебной лестнице, проходить переаттестации? Куда смотрели их руководители? Надо отправить туда все возможные комиссии и инспекции, чтобы глубоко проверили, и не только этих троих», – заявил газете ВЗГЛЯД Соловьев.

По словам эксперта, говорить о том, как не допустить подобных инцидентов в будущем, можно будет только после глубокой и тщательной проверки.

«Это случай вопиющий, совершенно безобразный, никакого прощения, никаких попыток замять. Такие вещи нужно выжигать каленым железом», – заявил журналист.

В Башкортостан направлена группа сотрудников ГУ СБ МВД для установления обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба МВД.

«Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. Пострадавшая заявила, что перед инцидентом ее напоили.

Потерпевшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.