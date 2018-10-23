Перед групповым изнасилованием коллеги полицейские Уфы напоили свою жертву

Дознаватель отдела полиции Уфы, 23-летняя девушка, изнасилованная тремя полицейскими начальниками, заявила, что перед инцидентом ее напоили.

Девушка заявила, что в кабинете ее напоили, полицейские ситуацией воспользовались и изнасиловали девушку. По ее словам, «ад продолжался всю ночь», отмечает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По словам пострадавшей, ее пригласил в кабинет начальник под предлогом обсуждения рабочих вопросов. Она ничего не подозревала, кроме того, не могла отказать старшему по званию.

После происшествия девушка обратилась в Следственный комитет и к психологам.

Потерпевшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.

Кировский районный суд Уфы 2 ноября рассмотрит ходатайство следственных органов об аресте подозреваемых, сообщает ТАСС.

Среди задержанных – 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району республики.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера. Сообщается, что все материалы по делу переданы в региональное управление Следственного комитета.