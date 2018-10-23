Феминистка после скандала в Уфе раскритиковала отношение общества к жертвам изнасилований

«Все делается для того, чтобы очернить жертву и показать, что случившееся с человеком – не страшно. А вот насильники – примерные добропорядочные граждане. Самый ад здесь в том, что пока общество так относится к жертвам и выгораживает насильников, меньше будет дел, доведенных до суда», – заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Анна Федорова.

«С одной стороны, женщина, у которой получается сделать карьеру в традиционно закрытой сфере (армия, силовые органы), может дать сто очков вперед нам, обычным феминисткам, потому что характер у нее выковывается совершенно стальной. С другой стороны, проблема любых закрытых сообществ заключается в стремлении не выносить сор из избы. Если бы мы не узнали об этой ситуации, если бы не выяснилось, что она дочь высокопоставленного чина, историю пытались бы замять. Я искренне хочу, чтобы дело дошло до суда, чтобы эту историю не замели под ковер», – заявила Федорова, комментируя инцидент в Уфе, где 23-летнюю девушку-дознавателя МВД изнасиловали трое коллег.

По словам Федоровой, проблема общества в том, что сначала разбираются с моральным обликом жертвы – была ли трезвая, как была одета, «писали в Сети, что она была высокомерной, ей нравилось внимание мужчин»...

«Все делается для того, чтобы очернить жертву и показать, что случившееся с человеком – не страшно. А вот насильники – примерные добропорядочные граждане. Самый ад здесь в том, что пока общество так относится к жертвам и выгораживает насильников, меньше будет дел, доведенных до суда.

Девушки понимают: какой смысл заявлять, если заявление мало того что не возьмут, так еще и общество скажет, что ты шлюха, которая сама виновата. Надо показывать больше примеров, когда насильников осуждают, когда жертва получает поддержку», – подчеркнула Федорова.

«Я очень надеюсь, что слова Ирины Волк (официальный представитель МВД) о том, что «грозит вплоть до увольнения» – неудачная формулировка, и она имела в виду, что увольнение станет добавкой к уголовному преследованию, потому что это абсурд – за такие вещи грозить увольнением. Фактически то призыв: давайте насиловать кого хотим. Все равно потом другую работу найдем», – подытожила феминистка.

Ранее член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев заявил, что история привела его в бешенство.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. Над девушкой надругались в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району трое коллег. Позже выяснилось, что жертва является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Пострадавшая заявила, что перед инцидентом ее напоили.

Меньше полугода назад девушка окончила юридический университет, как отмечают источники, с ее именем были связаны несколько скандалов.

Среди задержанных – 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району республики. В Республику Башкортостан направлена группа сотрудников ГУСБ МВД для установления обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.