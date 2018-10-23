Появились новые подробности полицейского изнасилования в Уфе

Девушка-дознаватель отдела полиции Уфы, изнасилованная тремя полицейскими начальниками, мечтала работать в полиции и меньше полугода назад окончила юридический университет. Однако с ее именем были связаны несколько скандалов.

Девушка выбрала работу в полиции, решив пойти по стопам отца, который является одним из самых высокопоставленных силовиков в регионе, сообщает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что об этом знали в Управлении по вопросам миграции МВД по Уфе. Вероятно, поэтому девушка чувствовала себя там в безопасности.

Бывшие одногруппники девушки, однако, рассказали о том, что она всегда была «заносчивой и высокомерной». «Внимание парней тоже любила, но внешность у нее действительно эффектная, так что проблем с общением с противоположным полом никогда не было. За ней даже закрепилась слава Шурыгиной в погонах», – рассказал собеседник издания.

Также источники говорят, что с ее именем было связано несколько скандалов. К примеру, сообщил источник, два года назад из-за обвинений в домогательствах уволили одного курсанта.

Трое подозреваемых в изнасиловании являются влиятельными в регионе полицейскими.

Между тем в Башкортостан направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России. Они должны установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – сказала она.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября. Как рассказала потерпевшая, 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району республики в тот вечер выпивали на работе.

По ее словам, начальник пригласил ее в кабинет под предлогом обсуждения рабочих вопросов. Она ничего не подозревала. Мужчины ее напоили и изнасиловали.

Наутро девушка обратилась в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.