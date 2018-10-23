Выяснилась личность отца-гвардейца изнасилованной полицейскими девушки

Отец девушки-дознавателя, ставшей жертвой группового изнасилования в Уфе, – замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник Ирек Сагитов, заявил осведомленный источник.

Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Ранее СМИ сообщали, что пострадавшая окончила уфимский юридический институт МВД России. Отмечалось, что девушка выбрала работу в полиции, решив пойти по стопам отца, который является одним из самых высокопоставленных силовиков в регионе.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября – дознователь подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

В четверг сообщалось о состоянии пострадавшей.