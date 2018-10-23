Стало известно состояние изнасилованной полицейскими девушки в Уфе

Девушка-дознаватель, которая стала жертвой группового изнасилования в Уфе, получила серьезные повреждения, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Она была избита, получила телесные повреждения в виде множественных разрывов тканей», – уточнил источник ProUfu.ru.

В настоящее время девушка находится дома.

Вместе с тем поступает противоречивая информация о самой пострадавшей. Одни источники утверждают, что девушка была образцом приличия, другие называют ее «местной Шурыгиной». Также сообщается, что во время учебы в институте девушка, предположительно, обвинила одного из студентов в изнасиловании, из-за чего его отчислили из учебного заведения.

Напомним, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Пострадавшая заявила, что перед инцидентом ее напоили.

Потерпевшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.