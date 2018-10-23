Доренко усомнился в версии об изнасиловании полицейскими Уфы дочки генерала Росгвардии

«Вообразим, что вы пятидесятилетний полковник, а там было таких два. Так вот – перед вами дочка генерала со своим мужиком вместе. Вы стали бы ее насиловать? Там было как-то чуточку не совсем так однозначно, короче, как представляется», – заявил журналист Сергей Доренко.

«У меня есть не очень проверенные данные, что у дочки генерала, помимо самого генерала, еще и хахаль из этих кругов, а именно, хахаль пил в компании – вот был там один 34-летний мужчина, он, как говорят, ейный хахаль и есть. Таким образом, вообразим, что вы пятидесятилетний полковник, а там было таких два. Так вот – перед вами дочка генерала со своим мужиком вместе. Вы стали бы ее насиловать? Ну, или принуждать к сексу? Ну, или не принуждать, а поить ее до потери сознания, а потом совать в нее член? Это немного неблагоразумно, не правда ли? Это не очень осторожно, правда же? Там было как-то чуточку не совсем так однозначно, короче, как представляется», – написал в своем Telegram-канале Расстрига журналист Сергей Доренко.

По его словам, в бытность студентом он работал переводчиком. У него сложились отличные отношения с неким Хэми Кроэсом из Венесуэлы. «Он часто приезжал в Союз, а потом его застрелил муж его любовницы в Каракасе, и он перестал приезжать. Я с тех пор очень четко понимаю, что, приближаясь к любой женщине, ты должен очень чётко понимать, кто тебя за нее застрелит», – отметил Доренко.

Напомним, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель из Уфы подверглась нападению со стороны трех коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району. Она заявила, что ее вызвали на разговор, и напоили.

Наутро девушка обратилась в Следственный комитет с заявлением. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Меньше полугода назад девушка окончила юридический университет, как отмечают источники, с ее именем были связаны несколько скандалов.

Известно, что она дочь высокопоставленного сотрудника Росгвардии.