Нужно ли у Цеповяза отбирать право на УДО

Тюремная администрация оперативно отменила «благодарности», которые ранее втихаря вынесла Вячеславу Цеповязу, одному из главарей кровавой банды Цапков. Теперь у него меньше шансов на УДО. Таково первое последствие скандала с «пирами» Цеповяза. Случай этого отдельно взятого зэка заставил вспомнить: условно-досрочное – богатая почва для коррупции.

В четверг стало известно, что последний из лидеров банды Цапков Вячеслав Цеповяз, оказывается­­, успел получить в колонии 16 благодарностей от администрации и что теперь большинство из них отменены. Об этом сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Не произойди этой отмены, и Цеповяз, осужденный на 19 лет лишения свободы, получал бы хорошие шансы выйти из заключения по УДО. Теоретически это могло произойти уже в 2024 году, когда истекут две трети срока, так предусматривает закон. Более того, Цеповяз теоретически смог бы претендовать на освобождение еще раньше, поскольку принятый в июле закон приравнял один день отсидки в СИЗО к полутора дням отсидки в лагере. С 2011 по 2013 год в ожидании приговора убийца как раз и провел в СИЗО.

Тюремщики отменили свои «благодарности» убийце только после того, как в Сети появились фото, датированные 2015 годом. Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, на них Цеповяз сидит в камере в компании с некими людьми за столом, полным деликатесов. Фото попало в Сеть, видимо, благодаря бывшей жене Вячеслава Цеповяза, с которой он рассорился из-за раздела совместного бизнеса. Сам осужденный заявил, что скандальные фото с деликатесами были сфабрикованы.

Осужденный не видит ничего предосудительного в том, что тратил на себя в заключении миллионы. Виновным себя он по-прежнему не считает. «Это получается, не сидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами!» – заявил Цеповяз РБК через своих адвокатов.

Гнев блогосферы в четверг вылился в призывы ужесточить УК и УПК, в том числе в том, что касается условно-досрочного освобождения (УДО). Эта реакция понятна. Еще не забыта жестокость, с которой Цапки массово истребляли людей. Напомним, что 4 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевской главарь банды Сергей Цапок и пятеро его подручных напали на дом директора местной агрофирмы Сервера Аметова. Был зверски убит он сам, его семья и семья Мироненко, пришедшая в тот день к нему в гости. Семью Аметова убивали у него на глазах. 8-месячную внучку директора бандиты сожгли живьем. Не пощадили они и 14-летнего соседского мальчика, ставшего случайным свидетелем казни.

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Цеповяз в этом преступлении не участвовал. Но на суде было доказано, что он был правой рукой Цапка и одним из главарей банды, следовательно, не мог не знать о готовящейся расправе. В своем последнем слове Цеповяз отрицал, что имеет отношение к банде, и заявил, что считает себя невиновным. По его словам, он лишь общался с Цапком и ничего более.

Никакого раскаяния Цеповяз не проявил и на зоне. Его бывшая жена Наталья Стришняя считает его по-прежнему опасным человеком. В четверг заявила, что боится за свою жизнь из-за скандала.

Реакция ФСИН на скандал со снимками Цеповяза одной отменой благодарностей не ограничилась. Замдиректора ведомства Валерий Максименко сообщил, что проведена служебная проверка. Ее результатом стало то, что Цеповяз теперь содержится в штрафном изоляторе, в «жесточайших условиях».

Как и за что он получил благодарности, ФСИН пока не призналась. Это обстоятельство пока усиливает подозрения. Раз у Цеповяза на свободе остались деньги на крабов, то и на «благодарности» они тоже могли найтись.

Отметим, что российские законодатели ранее уже обсуждали идею лишить права на УДО вообще всех заключенных, осужденных по отдельным «тяжелым» статьям. Так, в 2016 году вносились поправки в УК, предполагавшие запрет на условно-досрочное освобождение для насильников-рецидивистов. К слову, этот законопроект вносила депутат Мария Максакова-Игенбергс. В том же году депутат Николай Макаров внес законопроект о введении запрета на УДО как дополнительного наказания для пожизненно осужденных.

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Меркачева считает, что менять законы конкретно из-за банды Цапков не надо, поскольку и сегодня существует множество механизмов, которые не позволят отпускать раньше срока на волю таких персонажей, как Цеповяз.

«Если заключенный подал в суд, требуя себе УДО, то помешать этому могут потерпевшие. Администрация колонии тоже может убедить суд: этот человек не исправился, более того, он провоцирует сотрудников колонии на участие в коррупционных схемах, дает им деньги. Прокурор также может заявить: нет, ни в коем случае такого человека нельзя отпускать по УДО. Если при всем при этом судья все равно отпускает человека по УДО, следует сделать однозначный вывод: судья коррумпирован», – пояснила Меркачева газете ВЗГЛЯД.

Она опасается, что на фоне скандала с делом Цеповяза депутаты могут, что называется, вместе с водой выплеснуть и ребенка, принять необдуманные решения, которые в итоге принесут мало пользы, но много вреда. Меркачева полагает, что формальное ужесточение условий УДО приведет только к увеличению коррупции в системе исполнения наказаний. Те же, кто совершил тяжкие преступления и при этом обладает большими деньгами, все равно окажутся в выигрыше.

Адвокаты тоже призывают пока не трогать Уголовный кодекс, а лучше разбираться конкретно с персоналом колонии, проверяя, были ли допущены нарушения введенного порядка.

Заслуженный юрист России, адвокат Генри Резник напоминает: на судьбу заключенного, который ходатайствует насчет УДО, в значительной мере влияет тюремная администрация. «Администрация при предоставлении характеристики решает, были нарушения или нет, и либо поддерживает ходатайство, либо возражает. Вот в этом случае, в том, что он крабы кушает, я абсолютно не вижу основания, чтобы вносить изменения, да еще и в УК.

В чем нарушение со стороны Цеповяза? В том, что он поел от пуза?»

– риторически спросил Резник. Чтобы общественность не возмущалась подобным рационом заключенного, нужно сделать так, чтобы и общественность начала лучше кушать, считает адвокат.

УДО – это важный способ гуманизировать нашу систему наказания, а значит, и все российское общество, отмечает Меркачева. Досрочно вполне следует отпускать куда больше арестантов, чем отпускают сейчас, уверена она.

Что касается механизма коррупционных схем, то он действительно вокруг УДО давно уже сложился, уверена она. Причем он работает в обе стороны. С одной стороны, на волю досрочно выходят люди, подобные Цеповязу, а с другой – человека, действительно имеющего право на досрочное освобождение, не отпускают, пока он не заплатил.

«Часто жалуются: если не проплатил прокурору, не проплатил за характеристику из колонии и, в конечном итоге, еще и судье не дал, то будешь сидеть весь срок на полную катушку, – сказала зампред ОНК. – У нас огромное количество людей, которые должны выйти по УДО, но им мешают всякие препятствия».

Для того чтобы избежать коррупционных схем, связанных с досрочным освобождением, по ее мнению, должны появиться четкие механизмы, как за границей: если человек выплатил ущерб и потерпевшие не против освобождения, то человек автоматически выходит по УДО. «Автоматически. И мало ли что там скажет судья. Нужно сделать указанием закона, что в таком-то случае УДО происходит автоматически, тогда мы избавимся от многих коррупционных схем», – делает вывод Меркачева.

Кстати, Меркачева также выражала возмущение тем, что Цеповяз в лагере пользовался сотовой связью: в отличие от поедания крабов, этот факт уж точно грубое нарушение режима. На этот упрек ФСИН оперативно откликнулась. Другой замдиректора ведомства Валерий Бояринев в четверг пообещал добиться законодательного запрета на распространение самого сигнала мобильной связи на территории колоний.