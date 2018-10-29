Взгляд
9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
Разделы

Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
Перейти а раздел…

Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
Перейти а раздел…

Нужно ли у Цеповяза отбирать право на УДО

Банда Цапков, к которой принадлежал и Вячеслав Цеповяз, сжигала младенцев живьемФото: twitter.com/adagamov/Global Look Press
Тюремная администрация оперативно отменила «благодарности», которые ранее втихаря вынесла Вячеславу Цеповязу, одному из главарей кровавой банды Цапков. Теперь у него меньше шансов на УДО. Таково первое последствие скандала с «пирами» Цеповяза. Случай этого отдельно взятого зэка заставил вспомнить: условно-досрочное – богатая почва для коррупции. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером

Фигура Маршала Петена (слева) до сих пор вызывает споры во французском обществеФото: Scherl/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике – он по-доброму отозвался об одной из самых противоречивых фигур французской истории, маршале Петене. Маршал сотрудничал с Гитлером – и одновременно был героем Первой мировой войны. Эта коллизия касается и России. Почему Европа гораздо более терпимо относится к подобным коллаборационистам? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Невыученные уроки Первой мировой войны

Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Запад попросили о «сверхджавелинах» для Украины
          Москва отказалась тратить время на анализ новых санкций СШАВ России предложили реформировать систему техосмотра автомобилейПрезидент Чехии предсказал новый экономический кризисНазвана причина утраты Арменией поста генсека ОДКБ
          Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК на фоне дружбы с РоссиейВ московской школе разгорелся скандал из-за первоклассницы с вибраторомВ России появится новая профессияЗапад попросили о «сверхджавелинах» для Украины
          В США признали пользу для России от военной операции в СирииПожар уничтожил «рай» в КалифорнииВ ответ на санкции американцев пригласили в лучший в мире SPA-отель в КрымуДепутат Рады рассказал, как украинцев «держат за дурачков»

          доктрина встречного удара


          Генерал рассказал о бесполезности российской ядерной «Мертвой руки»

          «новый раскол»


          В Совете Европы испугались «Рукзита»

          «газа не нужно будет»


          На Украине предложили запретить зиму

          Видео

          Уроки истории


          Почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером

          вероятный противник


          Почему сотрудники Пентагона учат русский язык в Латвии

          островная жизнь


          Как накормить Сахалин собственной едой

          потеря преимущества


          Шутка про НАСА и батут возвращается Рогозину бумерангом

          история спецслужб


          Пять величайших разведчиков-нелегалов России и СССР

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Нужно ли у Цеповяза отбирать право на УДО

          Банда Цапков, к которой принадлежал и Вячеслав Цеповяз, сжигала младенцев живьем   9 ноября 2018, 08:14
          Фото: twitter.com/adagamov/Global Look Press
          Текст: Олег Москвин,
          Мария Трубина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Тюремная администрация оперативно отменила «благодарности», которые ранее втихаря вынесла Вячеславу Цеповязу, одному из главарей кровавой банды Цапков. Теперь у него меньше шансов на УДО. Таково первое последствие скандала с «пирами» Цеповяза. Случай этого отдельно взятого зэка заставил вспомнить: условно-досрочное – богатая почва для коррупции.

          В четверг стало известно, что последний из лидеров банды Цапков Вячеслав Цеповяз, оказывается­­, успел получить в колонии 16 благодарностей от администрации и что теперь большинство из них отменены. Об этом сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

          Не произойди этой отмены, и Цеповяз, осужденный на 19 лет лишения свободы, получал бы хорошие шансы выйти из заключения по УДО. Теоретически это могло произойти уже в 2024 году, когда истекут две трети срока, так предусматривает закон. Более того, Цеповяз теоретически смог бы претендовать на освобождение еще раньше, поскольку принятый в июле закон приравнял один день отсидки в СИЗО к полутора дням отсидки в лагере. С 2011 по 2013 год в ожидании приговора убийца как раз и провел в СИЗО.

          Тюремщики отменили свои «благодарности» убийце только после того, как в Сети появились фото, датированные 2015 годом. Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, на них Цеповяз сидит в камере в компании с некими людьми за столом, полным деликатесов. Фото попало в Сеть, видимо, благодаря бывшей жене Вячеслава Цеповяза, с которой он рассорился из-за раздела совместного бизнеса. Сам осужденный заявил, что скандальные фото с деликатесами были сфабрикованы.

          Осужденный не видит ничего предосудительного в том, что тратил на себя в заключении миллионы. Виновным себя он по-прежнему не считает. «Это получается, не сидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами!» – заявил Цеповяз РБК через своих адвокатов.

          Гнев блогосферы в четверг вылился в призывы ужесточить УК и УПК, в том числе в том, что касается условно-досрочного освобождения (УДО). Эта реакция понятна. Еще не забыта жестокость, с которой Цапки массово истребляли людей. Напомним, что 4 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевской главарь банды Сергей Цапок и пятеро его подручных напали на дом директора местной агрофирмы Сервера Аметова. Был зверски убит он сам, его семья и семья Мироненко, пришедшая в тот день к нему в гости. Семью Аметова убивали у него на глазах. 8-месячную внучку директора бандиты сожгли живьем. Не пощадили они и 14-летнего соседского мальчика, ставшего случайным свидетелем казни.

          Цеповяз в этом преступлении не участвовал. Но на суде было доказано, что он был правой рукой Цапка и одним из главарей банды, следовательно, не мог не знать о готовящейся расправе. В своем последнем слове Цеповяз отрицал, что имеет отношение к банде, и заявил, что считает себя невиновным. По его словам, он лишь общался с Цапком и ничего более.

          Никакого раскаяния Цеповяз не проявил и на зоне. Его бывшая жена Наталья Стришняя считает его по-прежнему опасным человеком. В четверг заявила, что боится за свою жизнь из-за скандала.

          Реакция ФСИН на скандал со снимками Цеповяза одной отменой благодарностей не ограничилась. Замдиректора ведомства Валерий Максименко сообщил, что проведена служебная проверка. Ее результатом стало то, что Цеповяз теперь содержится в штрафном изоляторе, в «жесточайших условиях».

          Как и за что он получил благодарности, ФСИН пока не призналась. Это обстоятельство пока усиливает подозрения. Раз у Цеповяза на свободе остались деньги на крабов, то и на «благодарности» они тоже могли найтись.

          Отметим, что российские законодатели ранее уже обсуждали идею лишить права на УДО вообще всех заключенных, осужденных по отдельным «тяжелым» статьям. Так, в 2016 году вносились поправки в УК, предполагавшие запрет на условно-досрочное освобождение для насильников-рецидивистов. К слову, этот законопроект вносила депутат Мария Максакова-Игенбергс. В том же году депутат Николай Макаров внес законопроект о введении запрета на УДО как дополнительного наказания для пожизненно осужденных.

          На ваш взгляд

           
          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?




          Обсуждение: 8 комментариев
          Меркачева считает, что менять законы конкретно из-за банды Цапков не надо, поскольку и сегодня существует множество механизмов, которые не позволят отпускать раньше срока на волю таких персонажей, как Цеповяз.

          «Если заключенный подал в суд, требуя себе УДО, то помешать этому могут потерпевшие. Администрация колонии тоже может убедить суд: этот человек не исправился, более того, он провоцирует сотрудников колонии на участие в коррупционных схемах, дает им деньги. Прокурор также может заявить: нет, ни в коем случае такого человека нельзя отпускать по УДО. Если при всем при этом судья все равно отпускает человека по УДО, следует сделать однозначный вывод: судья коррумпирован», – пояснила Меркачева газете ВЗГЛЯД.

          Она опасается, что на фоне скандала с делом Цеповяза депутаты могут, что называется, вместе с водой выплеснуть и ребенка, принять необдуманные решения, которые в итоге принесут мало пользы, но много вреда. Меркачева полагает, что формальное ужесточение условий УДО приведет только к увеличению коррупции в системе исполнения наказаний. Те же, кто совершил тяжкие преступления и при этом обладает большими деньгами, все равно окажутся в выигрыше.

          Адвокаты тоже призывают пока не трогать Уголовный кодекс, а лучше разбираться конкретно с персоналом колонии, проверяя, были ли допущены нарушения введенного порядка.

          Заслуженный юрист России, адвокат Генри Резник напоминает: на судьбу заключенного, который ходатайствует насчет УДО, в значительной мере влияет тюремная администрация. «Администрация при предоставлении характеристики решает, были нарушения или нет, и либо поддерживает ходатайство, либо возражает. Вот в этом случае, в том, что он крабы кушает, я абсолютно не вижу основания, чтобы вносить изменения, да еще и в УК.

          В чем нарушение со стороны Цеповяза? В том, что он поел от пуза?»

          – риторически спросил Резник. Чтобы общественность не возмущалась подобным рационом заключенного, нужно сделать так, чтобы и общественность начала лучше кушать, считает адвокат.

          УДО – это важный способ гуманизировать нашу систему наказания, а значит, и все российское общество, отмечает Меркачева. Досрочно вполне следует отпускать куда больше арестантов, чем отпускают сейчас, уверена она.

          Что касается механизма коррупционных схем, то он действительно вокруг УДО давно уже сложился, уверена она. Причем он работает в обе стороны. С одной стороны, на волю досрочно выходят люди, подобные Цеповязу, а с другой – человека, действительно имеющего право на досрочное освобождение, не отпускают, пока он не заплатил.

          «Часто жалуются: если не проплатил прокурору, не проплатил за характеристику из колонии и, в конечном итоге, еще и судье не дал, то будешь сидеть весь срок на полную катушку, – сказала зампред ОНК. – У нас огромное количество людей, которые должны выйти по УДО, но им мешают всякие препятствия».

          Для того чтобы избежать коррупционных схем, связанных с досрочным освобождением, по ее мнению, должны появиться четкие механизмы, как за границей: если человек выплатил ущерб и потерпевшие не против освобождения, то человек автоматически выходит по УДО. «Автоматически. И мало ли что там скажет судья. Нужно сделать указанием закона, что в таком-то случае УДО происходит автоматически, тогда мы избавимся от многих коррупционных схем», – делает вывод Меркачева.

          Кстати, Меркачева также выражала возмущение тем, что Цеповяз в лагере пользовался сотовой связью: в отличие от поедания крабов, этот факт уж точно грубое нарушение режима. На этот упрек ФСИН оперативно откликнулась. Другой замдиректора ведомства Валерий Бояринев в четверг пообещал добиться законодательного запрета на распространение самого сигнала мобильной связи на территории колоний.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............