Цеповяз отказался от икры

Осужденный по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз через своих адвокатов заявил, что скандальные фото с деликатесами были сфабрикованы.

«Если развивать тему сделанности данных фотографий, <...> речь идет об их фабрикации. <...> Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <...> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», – сказал Цеповяз, передает РБК.

Он сообщил, что опубликованные снимки связаны с бракоразводным процессом и разделом имущества с его бывшей женой.

«Что касается того, откуда в колонии взялись шашлык, икра и крабы, то еще раз повторюсь: а были ли шашлыки, икра и крабы? Достоверность этого фото никак не установлена», – говорится в заявлении Цеповяза.

Напомним, в Сети опубликовали фотографии, на которых приговоренный к 20 годам Цеповяз позирует с мобильным телефоном и поедает икру, шашлык и крабовое мясо.

Следственный комитет начал проверку по факту публикации снимков. Самого Цеповяза отправили в штрафной изолятор.

