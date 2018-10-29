Бастрыкин поручил проверить амурское УФСИН из-за фото Цеповяза с икрой

Следственный комитет организовал процессуальную проверку в УФСИН по Амурской области после появления фото осужденного за массовое убийство Вячеслава Цеповяза, сидящего за столом с икрой и крабами.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проведения доследственной проверки, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках проверки следователи должны дать «жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности».

Бастрыкин указал возбудить уголовное дело в случае выявления признаков должностных или коррупционных преступлений в действиях сотрудников ФСИН.

Ранее в СМИ появились фотографии осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, который ест шашлык и икру в своей камере, а в руках у него мобильный телефон. В УФСИН по Амурской области подтвердили подлинность фотографий и сообщили, что они были сделаны в 2015 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле еще не видели фотографии, но это должно стать предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.