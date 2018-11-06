Во ФСИН оправдались за икру и шашлык в камере соратника Цапка

Фотографии, на которых осужденный к 20 годам строгого режима по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз ест шашлык и икру в своей камере, подлинные, но сделаны в 2015 году, заявили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

Речь идет о фотографиях, которые появились ранее в СМИ. На них Цеповяз в тюремной камере находится с мобильным телефоном в руках, на столе у него крабы, шашлык и красная икра, передает РИА «Новости».

«По факту размещения в сети интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза сообщаем, что по данному факту в 2018 году УФСИН России по Амурской области проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году», – заявили в УФСИН.

Пресс-служба ведомства отмечает, что материалы проверки передали в следственные органы. По ним будет проведена проверка.

В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.