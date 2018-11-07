Песков ответил на вопрос о фото осужденного Цеповяза с икрой

В Кремле еще не видели фотографии осужденного на 20 лет строгого режима Вячеслава Цеповяза, который позирует с икрой и крабами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, вы знаете, пока мы не ознакомились, честно говоря, я не совсем в курсе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его мнению, подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний. «Это, скорее, их компетенция», – сказал он.

Ранее публицист Эдуард Лимонов, комментируя фотографии Цеповяза, заявлял, что это в системе ФСИН отразились пороки армии, увеличенные во много раз.

Журналист Владимир Соловьев отмечал, что вид Цеповяза на фотографиях делает понятным, почему народ выступает за смертную казнь.

Во вторник в УФСИН по Амурской области подтвердили подлинность фотографий. Служебная проверка выяснила, что они были сделаны в 2015 году.

В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.