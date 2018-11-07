Соловьев понял, почему народ выступает за смертную казнь

Появление фотографий ведущего шикарную жизнь осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза объясняет, почему люди выступают за смертную казнь, считает журналист Владимир Соловьев.

«Посмотрев как «мучается» на зоне Цеповяз, осужденный по делу Цапков за 19 убийств на 19 лет, давясь икрой, крабами и шашлыками, разводящий пчел, вызывающий себе стоматолога и регулярно по телефону общающийся с волей, понимаешь, почему народ за смертную казнь», – написал Соловьев в Instagram.

Ранее в СМИ появились фотографии осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, который ест шашлык и икру в своей камере, а в руках у него мобильный телефон.

Во вторник в УФСИН по Амурской области подтвердили подлинность фотографий. Служебная проверка выяснила, что они были сделаны в 2015 году. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Однако в Следственном управлении СКР по Амурской области сообщили, что пока не получали документов, передает РИА «Новости».

«К нам не поступали, у нас нет таких материалов», – сказал и. о. старшего помощника руководителя СУСК по региону Олег Мясоедов.

В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской. Всего по делу «банды Цапка» осуждено 12 человек. Сам Сергей Цапок умер в СИЗО 2014 году.

В сентябре мать лидера преступной группировки Сергея Цапка вышла из колонии досрочно после семи лет заключения и вернулась в станицу Кущевскую.