Мать Цапка вышла из колонии досрочно

Бывшая владелица ООО «Артекс-Агро» Надежда Цапок, мать лидера преступной группировки Сергея Цапка, вышла из колонии досрочно после семи лет заключения и вернулась в станицу Кущевскую, сообщили СМИ.

Цапок освободилась из колонии в Усть-Лабинске, встала на учет в МВД в Кущевской. При этом в августе 2017 года апелляция отказала ей в условно-досрочном освобождении, так как ей было назначено наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет с окончанием срока 17 февраля 2019 года путем частичного сложения сроков по нескольким приговорам, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В этом году суд согласился сократить ее срок на пять месяцев по новой норме, приравнивающей день пребывания в изоляторе к полутора дням в колонии.

Окончательный приговор ей был вынесен в июле 2016 года. Ее приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за мошенничество с земельными участками. На тот момент она уже была в колонии. В декабре 2014 года суд приговорил Цапок по другому делу о мошенничестве к 6,5 годам лишения свободы.

До этого, в августе 2011 года, суд приговаривал Надежду Цапок к трем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, а 15 ноября 2013 года она была повторно осуждена.

Сын Надежды Цапок – Сергей – обвинялся в организации массового убийства 12 человек в станице Кущевской, совершенного в 2010 году. Он умер в СИЗО 2014 года.