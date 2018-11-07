Лимонов резко отреагировал на фото осужденного Цеповяза с икрой

«Это все пороки армии, только увеличенные во много раз. Российскую и советскую систему ФСИН создавали армейцы, вот они и создали говно» – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Эдуард Лимонов, комментируя фото осужденного за массовое убийство Вячеслава Цеповяза, на которых сидит за столом с икрой и крабами.

По словам Лимонова, VIP-условия содержания для «избранных» заключенных зависят от многих факторов: «от мест заключения, например, всякий раз происходит по-разному. И связи надо иметь, и деньги. Что тут можно сказать? Это практика нашей пенитенциарной системы», – сообщил публицист газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, Федеральную службу исполнения наказаний невозможно вылечить от коррупции:

«Это люди, которых вышибли из армии, я об этом много писал. Это все пороки армии, только увеличенные во много раз. Российскую и советскую систему ФСИН создавали армейцы, вот они и создали говно, а не систему», – подытожил Лимонов.

Напомним, ранее в СМИ появились фото осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, который ест шашлык и икру в своей камере, а в руках у него мобильный телефон.

На снимки отреагировал журналист Владимир Соловьев, заявив, что понял, почему россияне выступают за смертную казнь. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской.